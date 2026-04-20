Deutsche in Russland wegen Terrorverdachts festgenommen

Moskau, 20. ⁠Apr (Reuters) - In Russland ist nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB eine 57-jährige Deutsche mit einer Bombe im Rucksack festgenommen worden. Der Vorfall in der Region Stawropol sei Teil einer ‌von ukrainischen Geheimdiensten gesteuerten "Operation unter falscher Flagge" gewesen, teilte der FSB am Montag mit. Ziel des geplanten Anschlags ⁠sei eine ⁠Einrichtung der Sicherheitsbehörden gewesen. Neben der Deutschen sei zudem ein Staatsbürger aus einem zentralasiatischen Land festgenommen worden. Dieser habe den Sprengsatz zünden sollen in dem Glauben, im Auftrag einer Terrororganisation zu handeln.

Die Aktionen des Mannes ‌seien von Mitarbeitern der ukrainischen Spezialdienste ‌koordiniert worden, die sich als Mitglieder einer in Russland verbotenen internationalen Terrororganisation ausgegeben hätten, erklärte der FSB weiter. Die ⁠Bombe im Rucksack der Frau habe eine Sprengkraft von umgerechnet ‌1,5 Kilogramm TNT gehabt. Auf ⁠unbestätigten Videoaufnahmen war zu sehen, wie eine Frau auf dem Asphalt eines Parkplatzes liegt, während Männer ihre Waffen auf sie und einen Rucksack neben ‌ihr richten. Anschließend zeigen die ⁠Bilder, wie Sprengstoffexperten den Rucksack ⁠kontrolliert sprengen.

Die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend zu dem Vorfall. Das Auswärtige Amt in Berlin habe die Berichte zur Kenntnis genommen, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Zu Einzelfällen äußere man sich aber "zum Schutz der Persönlichkeitsrechte grundsätzlich nicht". Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew lag zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben ⁠des russischen Geheimdienstes nicht unabhängig überprüfen.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)