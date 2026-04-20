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Dividendenkalender heute, 20.04.2026

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Dividenden-AristokratenLuxusgüter

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ADECCO GROUPEndgültiges ex-Dividenden Datum
Banco BPMEndgültiges ex-Dividenden Datum
CaterpillarVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Colgate-PalmoliveVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Davide Campari-MilanoEndgültiges ex-Dividenden Datum
FerrariEndgültiges ex-Dividenden Datum
Lindt & SprüngliEndgültiges ex-Dividenden Datum
McCormick & CoVierteljährliches ex-Dividenden Datum
NestléEndgültiges ex-Dividenden Datum
PrysmianEndgültiges ex-Dividenden Datum
Scandinavian TobaccoEndgültiges Dividenden Datum
Tencent Music Entertainment (ADR)Endgültiges Dividenden Datum
Thungela ResourcesEndgültiges Dividenden Datum
UniCreditEndgültiges ex-Dividenden Datum
ZOETISVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nestlé
Caterpillar
UniCredit
Ferrari
Prysmian
Lindt & Sprüngli
Colgate-Palmolive
ZOETIS
McCormick & Co
Thungela Resources
Scandinavian Tobacco
Banco BPM
ADECCO GROUP
Davide Campari-Milano
Tencent Music Entertainment (ADR)

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