Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 20.04.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ADECCO GROUP
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Banco BPM
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Caterpillar
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Colgate-Palmolive
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Davide Campari-Milano
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Ferrari
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Lindt & Sprüngli
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|McCormick & Co
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Nestlé
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Prysmian
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Scandinavian Tobacco
|Endgültiges Dividenden Datum
|Tencent Music Entertainment (ADR)
|Endgültiges Dividenden Datum
|Thungela Resources
|Endgültiges Dividenden Datum
|UniCredit
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|ZOETIS
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
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