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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Dividendensaison 2026: 55 Milliarden Euro für DAX®-Anleger - ntv Zertifikate 17.04.2026

HSBC · Uhr
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Die #Dividendensaison läuft auf Hochtouren und das trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten. Welche Branchen besonders hervorstechen und warum Dividenden auch für #Zertifikateanleger eine wichtige Rolle spielen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.

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