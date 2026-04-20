Dividendensaison 2026: 55 Milliarden Euro für DAX®-Anleger - ntv Zertifikate 17.04.2026
HSBC · Uhr
Die #Dividendensaison läuft auf Hochtouren und das trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten. Welche Branchen besonders hervorstechen und warum Dividenden auch für #Zertifikateanleger eine wichtige Rolle spielen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.
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