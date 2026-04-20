dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.04.2026 - 17.05 Uhr

ROUNDUP 2: Zweite Verhandlungsrunde zwischen Iran und USA weiter offen

TEHERAN/WASHINGTON - Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter offen. Für Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus, wo die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte.

China nach US-Vorgehen gegen iranischen Frachter besorgt

PEKING - China hat das Vorgehen der USA in der Straße von Hormus kritisiert. "Wir sind besorgt über das gewaltsame Eingreifen der USA gegenüber betreffenden Schiffen", sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. China hoffe, dass sich die jeweiligen Seiten verantwortungsvoll verhalten und an die Vereinbarung zur Waffenruhe halten würden, sagte er.

ROUNDUP: Wieder Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe

TEL AVIV/BEIRUT - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge trotz der Waffenruhe im Libanon in der Nacht eine Raketenabschussrampe im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Diese sei feuerbereit und eine "direkte Bedrohung für die Ortschaften in Nordisrael" sowie für Soldaten gewesen, teilte das israelische Militär am Morgen mit.

Medien: Neue Verhandlungen Israels mit Libanon am Donnerstag

TEL AVIV/BEIRUT - Die Gespräche auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon sollen nach israelischen Medienberichten am Donnerstag in Washington fortgesetzt werden. Dies berichteten das israelische Nachrichtenportal "ynet" und die "Jerusalem Post". Offiziell gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

ROUNDUP: Merz verspricht sichere Treibstoffversorgung trotz Krise

HANNOVER/BERLIN - Die Bundesregierung sieht Deutschland für einen möglichen Treibstoffmangel im Zuge der Energiekrise gerüstet - warnt aber weiter vor Alarmismus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte "zeitnah" Beratungen im Nationalen Sicherheitsrat an. Über die Versorgung mit Kerosin wollten Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit Versorgern, Flughäfen, Airlines und Verbänden heute beraten.

Deutschland: Erzeugerpreise sinken kaum noch - Iran-Krieg zeigt Wirkung

WIESBADEN - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im März kaum noch gefallen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, gingen im Jahresvergleich geringfügig um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten waren im Schnitt von einem stärkeren Rückgang um 1,2 Prozent ausgegangen, nach minus 3,3 Prozent im Februar.

Erneut Brand russischer Ölanlagen nach Drohnenangriff - ein Toter

MOSKAU/KIEW - Bei einem erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse in der Region Krasnodar ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei verletzt worden, schrieb Gouverneur Weniamin Kondratjew auf der Plattform Telegram. Im Hafen brenne es, Drohnentrümmer hätten Gebäude in der Stadt beschädigt, darunter eine Schule und einen Kindergarten. Das Portal "Kyiv Independent" berichtete unter Berufung auf Anwohner von Explosionen, zwei brennenden Tanks der Raffinerie und hohen Flammen im Bereich des Hafens.

ROUNDUP/Wahl in Bulgarien: Klarer Sieg des russlandfreundlichen Ex-Präsidenten

SOFIA - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien hat die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew klar gewonnen. Der als russlandfreundlich geltende Ex-General konnte rund 44,6 Prozent der Stimmen am Sonntag auf sein Bündnis Progressives Bulgarien (PB) vereinigen. Damit dürfte PB die absolute Mehrheit im 240 Sitze umfassenden Parlament haben.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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