EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029



20.04.2026 / 15:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SURTECO GROUP SE:

Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029

Buttenwiesen, 20. April 2026

SURTECO GROUP SE hat sich mit den finanzierenden Konsortialbanken und der großen Mehrzahl der Schuldscheininhaber auf ein Term Sheet für die Verlängerung der laufenden Finanzierung bis zum 28. Dezember 2029 geeinigt.

Auf der Grundlage des Entwurfs eines Gutachtens in Anlehnung an den IDW-S6 Standard hat sich die Gesellschaft mit den Banken und Schuldscheininhabern auf Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029 geeinigt. Das Gutachten beruht auf der bestehenden Konzernstruktur, ohne eventuelle Veräußerungen. Die SURTECO GROUP SE hat u.a. die Verpflichtung übernommen, Dividendenzahlungen im Sanierungszeitraum auszusetzen und zusätzlich zu den bisherigen Covenants einen vereinbarten Mindestliquiditätsrahmen einzuhalten. Die Gesellschaft hat sich mit den Banken und Schuldscheininhabern weiter auf eine Anpassung der vereinbarten Financial Covenants an die aktuelle Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens geeinigt. Als Sicherheiten sind für die Gläubiger des Konsortialdarlehens erstrangige Anteilsverpfändungen und für die Schuldscheingläubiger zweitrangige Anteilsverpfändungen für ausgewählte Tochtergesellschaften der Schuldnerin bestellt. Zudem sind dingliche Sicherheiten vorgesehen.

Die Entscheidung über eine etwaige Veräußerung der Bereiche Profiles und/oder Edgebands (vgl. zur Prüfung der strategischen Optionen die Ad-hoc-Mitteilung der SURTECO GROUP SE vom 28. Januar 2026) treffen die Organe der SURTECO GROUP SE im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Verantwortung. Der Vorstand plant, etwaige Veräußerungserlöse zur Rückführung der Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Die Gesellschaft wird ihre Managementkapazitäten temporär mit Transformations- und Restrukturierungsexpertise verstärken.

Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco.com

+49 (0)8274 9988-508

Ende der Insiderinformation

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2291458

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2291458 20.04.2026 CET/CEST