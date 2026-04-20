EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mutares SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mutares SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/en/publications/

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet:www.mutares.de
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