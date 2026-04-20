EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mutares SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Mutares SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://ir.mutares.com/en/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Internet: www.mutares.de

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