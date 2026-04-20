EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mutares SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.04.2026 / 09:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Mutares SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://ir.mutares.com/en/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://ir.mutares.com/en/publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
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