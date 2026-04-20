EQS-AFR: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.04.2026 / 14:07 CET/CEST
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Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://www.nordlb.de/berichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://www.nordlb.de/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort:
https://www.nordlb.com/reports
20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Norddeutsche Landesbank Girozentrale
|Friedrichswall 10
|30159 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.nordlb.de
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|EQS News-Service
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