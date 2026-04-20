EQS-AFR: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.04.2026 / 14:07 CET/CEST

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Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.nordlb.de/berichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.nordlb.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.nordlb.com/reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Landesbank Girozentrale Friedrichswall 10 30159 Hannover Deutschland Internet: www.nordlb.de

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