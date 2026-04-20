EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.04.2026 / 09:25 CET/CEST
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Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://www.pittler-maschinenfabrik.de
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://www.pittler-maschinenfabrik.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pittler Maschinenfabrik AG
|Friedrich-Ebert-Anlage 3
|60327 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.pittler-maschinenfabrik.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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