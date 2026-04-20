EQS-AFR: Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Turbon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.04.2026 / 14:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Turbon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Internet:http://www.turbon.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2311284 20.04.2026 CET/CEST

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