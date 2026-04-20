EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 17:58 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
20. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 wurden insgesamt 672.563 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
13.04.2026115.74548,08725.565.852,96Xetra
13.04.202674.72448,09053.593.514,52CBOE Europe (CEUX)
13.04.202613.33248,0677640.838,58Turquoise Europe (TQEX)
13.04.202610.55848,0635507.454,43Aquis Europe (AQEU)
14.04.202655.92048,70552.723.611,56Xetra
14.04.202641.89848,69832.040.361,37CBOE Europe (CEUX)
14.04.20268.46348,7209412.324,98Turquoise Europe (TQEX)
14.04.20267.02348,7196342.157,75Aquis Europe (AQEU)
15.04.202683.12548,45204.027.572,50Xetra
15.04.202663.74448,46463.089.327,46CBOE Europe (CEUX)
15.04.202615.94248,4481772.359,61Turquoise Europe (TQEX)
15.04.20268.35248,3958404.201,72Aquis Europe (AQEU)
16.04.2026103.72948,36255.016.593,76Xetra
16.04.202658.69948,30092.835.214,53CBOE Europe (CEUX)
16.04.20265.96148,3323288.108,84Turquoise Europe (TQEX)
16.04.20265.34848,4029258.858,71Aquis Europe (AQEU)
Gesamt672.563
 		48,349932.518.353,28
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.362.541 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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