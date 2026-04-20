EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
20.04.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Kontron AG
Linz, Österreich
- ISIN AT0000A0E9W5 -
- WKN A0X9EJ -
Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 4. Zwischenmeldung
Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 13. April bis zum 17. April 2026 insgesamt 100,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").
Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
|Datum
|Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien
(Stück)
|über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt)
|über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)
(MTF)
|über Turquoise Europe (TQEX)
(MTF)
|über Aquis Exchange (AQEU)
(MTF)
|Gewichteter Durchschnittskurs
(VWAP in EUR)
|
Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)
|
Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)
|Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR)
|Total
|100,000
|100,000
|0
|0
|0
|20.640780
|22.2000
|19.1700
|2,064,078.00
|13.04.2026
|20,000
|20,000
|0
|0
|0
|19.4186
|19.7100
|19.1700
|388,372.00
|14.04.2026
|20,000
|20,000
|0
|0
|0
|20.3282
|20.5200
|20.1400
|406,564.00
|15.04.2026
|20,000
|20,000
|0
|0
|0
|20.5620
|20.6800
|20.2800
|411,240.00
|16.04.2026
|20,000
|20,000
|0
|0
|0
|21.0614
|21.4200
|20.7000
|421,228.00
|17.04.2026
|20,000
|20,000
|0
|0
|0
|21.8337
|22.2000
|21.2000
|436,674.00
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 692,746 Aktien.
Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.
Linz, 20. April 2026
Der Vorstand
20.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2311202 20.04.2026 CET/CEST