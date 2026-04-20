EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 16:05 CET/CEST
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 11.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 79.725 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
13.04.20263.8320,00%71,9796275.826AQEU
13.04.202620.3100,01%72,08321.464.010CEUX
13.04.20262.5670,00%72,0267184.893TQEX
13.04.202643.2910,03%72,09993.121.277XETA
14.04.20261.6560,00%72,9299120.772CEUX
14.04.20262820,00%72,884420.553TQEX
14.04.20263.2160,00%72,8941234.427XETA
15.04.202640,00%74,3400297AQEU
15.04.20263430,00%74,097325.415CEUX
15.04.2026360,00%74,08672.667TQEX
15.04.20266170,00%74,090245.714XETA
16.04.20261640,00%74,842012.274CEUX
16.04.2026230,00%74,87041.722TQEX
16.04.20263380,00%74,862625.304XETA
17.04.20261.0280,00%75,861577.986CEUX
17.04.2026300,00%75,89472.277TQEX
17.04.20261.9880,00%75,8897150.869XETA
Gesamt79.7250,06%72,32715.766.282 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf1.680.793Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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