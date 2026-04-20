EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 11.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 79.725 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 13.04.2026 3.832 0,00% 71,9796 275.826 AQEU 13.04.2026 20.310 0,01% 72,0832 1.464.010 CEUX 13.04.2026 2.567 0,00% 72,0267 184.893 TQEX 13.04.2026 43.291 0,03% 72,0999 3.121.277 XETA 14.04.2026 1.656 0,00% 72,9299 120.772 CEUX 14.04.2026 282 0,00% 72,8844 20.553 TQEX 14.04.2026 3.216 0,00% 72,8941 234.427 XETA 15.04.2026 4 0,00% 74,3400 297 AQEU 15.04.2026 343 0,00% 74,0973 25.415 CEUX 15.04.2026 36 0,00% 74,0867 2.667 TQEX 15.04.2026 617 0,00% 74,0902 45.714 XETA 16.04.2026 164 0,00% 74,8420 12.274 CEUX 16.04.2026 23 0,00% 74,8704 1.722 TQEX 16.04.2026 338 0,00% 74,8626 25.304 XETA 17.04.2026 1.028 0,00% 75,8615 77.986 CEUX 17.04.2026 30 0,00% 75,8947 2.277 TQEX 17.04.2026 1.988 0,00% 75,8897 150.869 XETA Gesamt 79.725 0,06% 72,3271 5.766.282

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf1.680.793Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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