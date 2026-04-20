EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm
Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
20.04.2026 / 09:24 CET/CEST
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Information zum Aktienrückkaufprogramm
20.04.2026
Talanx Aktiengesellschaft
WKN: TLX100
ISIN: DE000TLX1005
Im Zeitraum vom 13.04.2026 bis einschließlich 17.04.2026 wurden insgesamt 33.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (EUR)
|Kurswert gesamt (EUR)
|13.04.2026
|5.000
|114,03
|570.173,50
|14.04.2026
|7.000
|116,04
|812.292,10
|15.04.2026
|7.000
|116,49
|815.445,00
|16.04.2026
|7.000
|117,26
|820.831,50
|17.04.2026
|7.000
|117,74
|824.202,90
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 63.000 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
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