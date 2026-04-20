EQS-HV: SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2026 in 70190 Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

SG Holding AG & Co. KG Stuttgart Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur ordentlichen Gesellschafterversammlung

der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 05. Juni 2026 um 14:00 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft in der

Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart - Raum 3.77 - ein. Einlass ab 13:30 Uhr.

Tagesordnung 1. Bericht des Liquidators 2. Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor , den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. 3. Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den Jahresfehlbetrag 2024 der Gesellschaft in Höhe von EUR 629.578,93 mit dem Gewinnvortrag von EUR 10.465.448,42 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 6. Beschlussfassung über den Eintritt der WAREY Beteiligungs AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz, als neue persönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft und Austritt der seitherigen Komplementärin aus der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor , dass die WAREY Beteiligungs AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer CHE-339.111.770, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister als neue Komplementärin an Stelle der MR CARS AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich, unter der Firmennummer CHE-104.909.453, eintritt und die MR CARS AG zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Eintritts der neuen persönlich haftenden Gesellschafterin aus der Gesellschaft ausscheidet. Die neue persönlich haftende Gesellschafterin ist für Geschäfte mit der Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 7. Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 31. Januar 2025 in Bezug auf den Wechsel der Komplementärin Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor zu beschließen: • § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird geändert und wie folgt neu gefasst: „Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die WAREY Beteiligungs AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz. Sie hat keinen Kapitalanteil.“ • § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages wird geändert und wie folgt neu gefasst: „Die Komplementärin WAREY Beteiligungs AG ist von dem Wettbewerbsverbot der §§ 112, 113 HGB befreit, soweit sie sich mit dem Handel mit Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen sowie Service befasst und soweit sie an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin teilnimmt.“ • § 16 Abs. 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages wird geändert und wie folgt neu gefasst: „Rein vorsorglich erteilen sämtliche Gesellschafter hiermit der WAREY Beteiligungs AG unwiderruflich Vollmacht, sie bei Anmeldungen zum Handelsregister betreffend die Gesellschaft zu vertreten.“ • § 16 Abs. 2 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages wird geändert und wie folgt neu gefasst: „Die Kosten für die Beglaubigung einer der WAREY Beteiligungs AG erteilten Dauervollmacht trägt die Gesellschaft.“ 8. Amtsniederlegung des Liquidators Roland Ochs Herr Roland Ochs legt sein Amt als Liquidator der Gesellschaft nieder mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschafterversammlung der SG Holding AG & Co. KG i.L. den neuen Liquidator bestellt. Die Komplementärin schlägt vor , die Amtsniederlegung anzunehmen und dem Liquidator Roland Ochs bis zum Zeitpunkt seiner Amtsniederlegung Entlastung zu erteilen. 9. Bestellung des Liquidators Helmut Meurer Die Komplementärin schlägt vor, zu beschließen: Mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung wird Herr Helmut Heinrich Meurer, geb. am 05. Januar 1974, wohnhaft in Düsseldorf, zum Liquidator der Gesellschaft bestellt. Herr Meurer vertritt die SG Holding AG & Co. KG i.L. entsprechend der allgemein geltenden Vertretungsregelung. Hinweise zu Tagesordnungspunkt 8 Das Amtsniederlegungsschreiben liegt von der Einberufung der Gesellschafterversammlung an in den Räumen der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter aus. Teilnahmevoraussetzungen Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben. Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. Organisatorisches Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender Hinweis Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im April 2026 SG Holding AG & Co. KG i.L. Roland Ochs

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