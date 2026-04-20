EQS-News: Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

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EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

20.04.2026 / 15:34 CET/CEST
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Dortmund, Montag, 20. April 2026

Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat heute erstmals zwei grüne Hybridanleihen in einem Gesamtvolumen von 1,0 Milliarden Euro begeben und damit sein Portfolio an Finanzierungsinstrumenten weiter erfolgreich diversifiziert. Die Mittel dienen der Finanzierung von nachhaltigen Projekten zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes.

Die nachrangigen Anleihen wurden in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von je 30 Jahren emittiert und notieren am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse:

  • Die erste Tranche hat einen Zinskupon von 4,250 % p. a. mit einer ersten Rückzahlungsoption im Jahr 2031
  • Die zweite Tranche hat einen Zinskupon von 4,750 % p. a. mit einer ersten Rückzahlungsoption im Jahr 2034

Die Anleihen wurden im Rahmen des 25 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance-Programms von Amprion begeben und stießen auf eine sehr hohe Nachfrage breit gestreuter internationaler Investoren.

Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente

Hybridanleihen sind für Amprion ein neues wichtiges Instrument in der Kapitalstruktur. Sie werden von den Ratingagenturen Moody’s Ratings (Moody’s) und Fitch Ratings (Fitch) jeweils zu 50 % als Eigenkapital angerechnet und stützen damit die ratingrelevanten Finanzkennzahlen von Amprion.

Amprion hält solide Investment Grade-Ratings von Moody’s (Baa2, Ausblick stabil) und Fitch (BBB+, Ausblick stabil). Die nachrangigen Anleihen selbst werden von Moody’s mit Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet.

„Diese erste erfolgreiche Emission von Hybridanleihen ist ein wichtiger strategischer Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsoptionen und damit zur Umsetzung unseres ambitionierten Investitionsprogramms“, so Peter Rüth, CFO von Amprion. „Hybridanleihen geben uns finanzielle Flexibilität und stärken unsere Bilanz. Zusammen mit unserer Anleihe-Emission aus dem Januar dieses Jahres haben wir nun bereits einen Großteil unseres diesjährigen über den Kapitalmarkt zu bedienenden Finanzierungsbedarfs gedeckt.“

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Amprion führte die Emission gemeinsam mit ING und UniCredit durch, die beide als globale Koordinatoren fungierten. Die Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB agierten als Active Bookrunner.

Kontakt für Investoren:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.

20.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Amprion GmbH
Rober-Schumann-Straße 7
44263 Dortmund
Deutschland
E-Mail:capitalmarkets@amprion.net
Internet:www.amprion.net
ISIN:DE000A3JN9U5
Börsen:Börse Luxemburg (Euro MTF)
EQS News ID:2311410
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