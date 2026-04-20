EQS-News: ARI Motors Industries SE startet Börsengangsprozess für ARVIA in Schweden - Gratisaktien für Aktionäre geplant Prototyp für autonome Lieferfahrzeuge vor Fertigstellung Kapitalmaßnahme über EUR 2 Mio.

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ARI Motors Industries SE startet Börsengangsprozess für ARVIA in Schweden - Gratisaktien für Aktionäre geplant Prototyp für autonome Lieferfahrzeuge vor Fertigstellung Kapitalmaßnahme über EUR 2 Mio.



20.04.2026 / 09:38 CET/CEST

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ARI Motors Industries SE startet Börsengangsprozess für ARVIA in Schweden – Gratisaktien für Aktionäre geplant – Prototyp für autonome Lieferfahrzeuge vor Fertigstellung – Kapitalmaßnahme über EUR 2 Mio. vorgesehen

Borna bei Leipzig, 20. April 2026 – Die ARI Motors Industries SE („ARI“) treibt die Umsetzung ihrer Strategie im Bereich autonomer Lieferfahrzeuge konsequent voran und hat wesentliche nächste Schritte zur Skalierung der Tochtergesellschaft ARVIA eingeleitet.

Börsengang der ARVIA in Schweden beschlossen – Start des Listing-Prozesses

Die Geschäftsführung der ARI hat beschlossen, die ARVIA im Rahmen eines Börsengangs am schwedischen Handelsplatz Spotlight Stock Market zu listen. Der entsprechende Beschluss wurde dem Verwaltungsrat vorgestellt und von diesem gebilligt.

Zur Umsetzung plant ARI die Strukturierung einer schwedischen Holdinggesellschaft, über die die ARVIA-Gruppe künftig abgebildet werden soll. Der Börsengang ist im Rahmen einer Reverse-Takeover-Transaktion (RTO) vorgesehen, wodurch ein zeitnaher Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht werden soll.

Ziel der Transaktion ist es, die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im Bereich autonomer Lieferfahrzeuge zu schaffen sowie internationale Investoren – insbesondere aus Skandinavien – anzusprechen. ARI geht derzeit davon aus, den Börsengang innerhalb der kommenden Monate umzusetzen.

Warum Schweden als Kapitalmarkt- und Entwicklungsstandort

Die Entscheidung für einen Börsengang in Schweden basiert auf mehreren strategischen Überlegungen.

Zum einen besteht bereits seit dem eigenen Börsengang von ARI ein etablierter Kontakt zum Spotlight Stock Market in Stockholm, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich gepflegt wurde. Bereits damals stand neben Deutschland auch Schweden als potenzieller Kapitalmarktstandort zur Diskussion.

Zum anderen bietet Schweden im europäischen Vergleich ein besonders innovationsfreundliches Umfeld für autonome Mobilitätslösungen. Der regulatorische Rahmen ermöglicht bereits heute die Durchführung konkreter Pilotprojekte und den operativen Einsatz autonomer Systeme im öffentlichen Raum.

So werden in ersten schwedischen Städten bereits autonome Lieferroboter im realen Stadtbetrieb eingesetzt, die sich eigenständig auf Gehwegen bewegen und Lieferungen durchführen. Parallel dazu fördern staatliche Programme und industriegetriebene Initiativen gezielt die Entwicklung und Integration autonomer Transportlösungen in bestehende urbane Infrastrukturen.

ARI sieht in diesem Umfeld ideale Voraussetzungen, um die Entwicklung, Erprobung und Skalierung autonomer Lieferfahrzeuge voranzutreiben und gleichzeitig frühzeitig Zugang zu einem kapitalmarktaffinen Investorenumfeld zu erhalten.

Kapitalmaßnahme über EUR 2 Mio. zur Wachstumsfinanzierung geplant

Im Zuge des Börsengangs ist eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 2 Mio. auf Ebene der ARVIA geplant. Die Mittel sollen insbesondere für den Ausbau der Technologieintegration, die Weiterentwicklung der Softwarearchitektur sowie die Vorbereitung der Serienproduktion autonomer Fahrzeuge verwendet werden.

Erste Gespräche mit potenziellen Investoren wurden bereits geführt, unter anderem im Rahmen einer Präsentation vor Vertretern des Spotlight Stock Market am 15. April 2026 in Stockholm.

Autonomer Prototyp vor Fertigstellung – Markteinführung in Vorbereitung

Parallel zur Kapitalmarktstrategie arbeitet ARI an der Entwicklung erster eigener Prototypen für autonome Lieferfahrzeuge. Derzeit befinden sich zwei Fahrzeuge in der Fertigung in der tschechischen ARI-Manufaktur.

Die Fertigstellung des ersten Prototyps ist für Mai 2026 vorgesehen. Im Anschluss sollen die Fahrzeuge ausgewählten potenziellen Kunden, insbesondere in den USA, vorgestellt werden.

Skalierungsperspektive durch bestehende US-Programme und weitere Marktpotenziale

Das autonome Lieferfahrzeuggeschäft ist innerhalb der ARVIA gebündelt. Hier bestehen weiterhin signifikante Marktpotenziale, darunter Programme mit einem Gesamtvolumen von bis zu 7.000 Fahrzeugen in den kommenden Jahren.

Darüber hinaus sieht das Management weiteres Potenzial für insgesamt bis zu 10.000 Fahrzeuge innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren, basierend auf bestehenden Leads und zunehmender Nachfrage im Bereich autonomer Logistiklösungen.

Neben klassischen Anwendungen im Bereich der urbanen Lieferlogistik werden zunehmend auch sicherheitsrelevante und staatliche Einsatzfelder – etwa im militärischen oder infrastrukturellen Kontext – als zusätzliche Marktsegmente adressiert.

Attraktive Beteiligungsperspektive für bestehende ARI-Aktionäre

Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang der ARVIA hat die Geschäftsführung der ARI Motors Industries SE – mit Billigung des Verwaltungsrats – beschlossen, eine Beteiligung bestehender ARI-Aktionäre an der künftigen ARVIA-Struktur vorzusehen.

Nach aktueller Planung soll dies in Form einer Zuteilung von Gratisaktien der ARVIA im Verhältnis von 10:1 erfolgen (10 ARI-Aktien entsprechen 1 ARVIA-Aktie).

Die konkrete Ausgestaltung steht dabei insbesondere unter dem Vorbehalt der finalen Strukturierung der Transaktion, der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der erfolgreichen Umsetzung des Börsengangs.

Ziel dieser Maßnahme ist es, bestehende Aktionäre frühzeitig und direkt am Wachstum des autonomen Geschäftsbereichs zu beteiligen.

Steigende Nachfrage im Kerngeschäft

Unabhängig vom Ausbau des autonomen Segments verzeichnet ARI im klassischen Fahrzeuggeschäft eine steigende Nachfrage. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Kraftstoffpreise wächst das Interesse an kosteneffizienten elektrischen Nutzfahrzeugen.

Der ARI Bruni, erhältlich ab EUR 12.990, entwickelt sich dabei zunehmend zu einem gefragten Einstiegsmodell im urbanen Lieferverkehr. ARI plant, die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in diesem Bereich weiter auszubauen.

Präsentation der Strategie auf Investorenveranstaltung in München

Die aktuellen Entwicklungen und die strategische Ausrichtung im Bereich autonomer Mobilität wird ARI am 21. April 2026 im Rahmen der 25. Round-Table Präsentationsrunde der EC European Capital Markets SE in München vorstellen.

Über die ARI Motors Industries SE:

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen mit Fokus auf elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Neben dem klassischen Fahrzeuggeschäft baut das Unternehmen aktuell ein neues Geschäftsfeld im Bereich autonomer Lieferfahrzeuge auf.

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