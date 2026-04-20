EQS-News: H.I.G. WhiteHorse stellt der Globe Groupe Finanzierung zur Verfügung

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H.I.G. WhiteHorse stellt der Globe Groupe Finanzierung zur Verfügung



20.04.2026 / 12:05 CET/CEST

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LONDON, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentfirma H.I.G. Capital („H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket für die Globe Groupe („Globe" oder die „Gruppe") arrangiert hat.

Globe wurde 2002 von Jérémy Dahan gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neuilly-sur-Seine, Frankreich. Globe ist ein führendes Unternehmen für operative Marketingdienstleistungen, das mehr als 180 Premiummarken aus den Bereichen Konsumgüter, Technologie, Schönheit, Lifestyle, Gesundheit und Luxus in den wichtigsten europäischen Märkten betreut. Globe bietet Dienstleistungen an, die das Umsatzwachstum und den Gewinn von Marktanteilen für seine Kunden in drei Bereichen direkt fördern: Markenaktivierung, ausgelagerte Field Force und Merchandising. Die Gruppe betreut mehr als 500 Kunden in 8 Ländern und hat 14 Niederlassungen. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, komplexe Aktivierungen durchzuführen, große Ausschreibungen zu gewinnen, marktübergreifende Beziehungen zu nutzen und technologiegestützte Lösungen einzusetzen, die auf einer bewährten Managementbilanz beruhen.

Globe tritt in eine neue Wachstumsphase ein, in der der Gründer Jérémy Dahan sinnvoll reinvestiert, um eine starke Kontinuität in der Führung und Ausrichtung zu gewährleisten. H.I.G. WhiteHorse Europe hat ein maßgeschneidertes Finanzierungspaket geschnürt, das zusätzliche finanzielle Mittel zur Unterstützung der Expansion des Unternehmens bereitstellt, insbesondere durch eine aktive und ehrgeizige Buy-and-Build-Strategie.

Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Globe hat über die Jahre hinweg ein nachhaltiges Wachstum an den Tag gelegt, das durch sein umfassendes Angebot und seine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung vorangetrieben wurde. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Jérémy Dahan, um die weitere Expansion der Gruppe mit einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung zu unterstützen."

Charles Bourgeois, Geschäftsführer von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Wir freuen uns, Globe zu unterstützen, ein Unternehmen, das wir seit mehreren Jahren aufmerksam verfolgen. Globe ist ein Beispiel für die Qualitäten, die wir bei unseren Investitionen suchen: führende Marktposition, hochkarätiges Managementteam, Engagement in einem wachsenden und widerstandsfähigen Markt und eine starke finanzielle Erfolgsbilanz."

Informationen zuGlobe Groupe

Globe Groupe ist ein führender europäischer Spezialist für Shopper Marketing und Verkaufsaktivierung, der Marken durch integrierte Lösungen unterstützt, die Field Marketing, ausgelagerte Vertriebskräfte und Einzelhandelsaktivierungsdienste umfassen. Die Gruppe unterstützt ihre Kunden bei der Steigerung der Sichtbarkeit, des Engagements und des Umsatzes in und außerhalb von Ladengeschäften und kombiniert dabei strategisches Fachwissen mit einer starken lokalen Umsetzung in einigen europäischen Schlüsselmärkten. Weitere Informationen finden Sie unter globe-groupe.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami sowie Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ fokussierten und wertsteigernden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Carve-outs von Unternehmen, sowohl bei profitablen als auch bei leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital.

Kontakt:

Pascal Meysson

Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com

Charles Bourgeois

Managing Director

cbourgeois@hig.com

H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2538962/5923471/HIG_WhiteHorse_Logo.jpg

Cision

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