EQS-News: Novakid bringt NovaPals auf den Markt, eine KI-basierte Konversations-App, die für das selbstständige Üben der englischen Sprache entwickelt wurde

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Novakid bringt NovaPals auf den Markt, eine KI-basierte Konversations-App, die für das selbstständige Üben der englischen Sprache entwickelt wurde



20.04.2026 / 19:10 CET/CEST

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Ein KI-gestützter Gesprächspartner, der rund um die Uhr Englisch-Konversationsübungen mit einem adaptiven Lehrplan auf Basis der CEFR-Standards bietet

Von Grund auf mit KI entwickelt, nicht nachträglich integriert, und auf der langjährigen Erfahrung von Novakid basierend, das weltweit bereits Hunderttausende von Schülern in Millionen von Unterrichtsstunden unterrichtet hat

Richtet sich an die „ausgeschlossene Mitte": Lernende ab 13 Jahren, die aus Kinder-Apps herausgewachsen sind, aber noch nicht bereit für Tools für Erwachsene sind

Basierend auf KI-Technologie, die sich in der Praxis durch Novakids hauseigenen KI-Tutor „Pandy" bewährt hat, der von Schülern weltweit genutzt wird

SAN FRANCISCO, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, die preisgekrönte Online-Englischschule für Kinder, hat NovaPals auf den Markt gebracht, eine KI-basierte App zum Englisch-Konversationstraining, die den Lernenden unbegrenzte und selbstständige Sprechübungen ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachlernprogrammen, die sich auf Grammatik- oder Vokabelübungen konzentrieren, bietet NovaPals Echtzeit-Gespräche mit einem KI-Partner, der sich an das Sprachniveau anpasst, sich an frühere Interaktionen erinnert und die Lernenden durch einen strukturierten, am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) ausgerichteten Lehrplan führt.

Die App schließt eine entscheidende Lücke im Sprachunterricht: Lernende, die über vereinfachte Inhalte für Kinder hinausgewachsen sind, sich aber noch nicht mit Lernmaterialien für Erwachsene wohlfühlen. NovaPals bietet eine vorurteilsfreie Sprechpraxis, die jederzeit und überall zugänglich ist, was es besonders wertvoll für Schüler macht, die nur begrenzten Zugang zu Live-Tutoren oder strukturierten Konversationsstunden im Unterricht haben. Damit ist NovaPals der perfekte Begleiter für Kinder, Jugendliche und alle, die zusätzliche Sprechpraxis benötigen.

Was NovaPals auszeichnet, ist seine Grundlage: Die App ist KI-basiert und basiert auf den von Novakid entwickelten KI-Konversationsagenten. Die Agenten stützen sich auf fast 10 Jahre Erfahrung mit von Menschen entworfenen Lehrplänen, die bereits an Hunderttausende von Schülern und in über 20 Millionen Unterrichtsstunden vermittelt wurden. Anstatt einen offenen Chatbot anzubieten, führt NovaPals die Lernenden durch zielgerichtete Gespräche mit definierten Lernzielen und integrierter Leistungsüberwachung.

„Wir haben Jahre damit verbracht, den besten von Menschen geleiteten Englisch-Lehrplan für Kinder zu entwickeln", sagt Max Azarov, CEO und Mitbegründer von Novakid. „NovaPals stellt unsere nächste Entwicklungsstufe dar: Wir nutzen dieses Fachwissen und gestalten es neu für ein KI-basiertes Erlebnis. Hierbei handelt es sich nicht um KI, die auf traditionelle Inhalte aufgesetzt wurde, sondern um ein Produkt, das von Anfang an darauf ausgelegt war, das zu nutzen, was dialogorientierte KI am besten kann: personalisiertes und adaptives Üben in großem Maßstab."

NovaPals baut auf Erkenntnissen aus Pandy auf, dem KI-Tutor von Novakid, der zur Unterstützung des Übens zwischen den Unterrichtsstunden eingesetzt wird. Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass KI-gesteuerte Interaktionen Lernende oft dazu ermutigen, häufiger und selbstbewusster zu sprechen, insbesondere wenn der KI-Partner beständige Ermutigung ohne sozialen Druck oder Wertung bietet.

Die App verfügt über eine Reihe freundlicher und zugänglicher Charaktere, mit denen die Lernenden im Laufe der Zeit interagieren, wodurch ein Gefühl der Verbundenheit und Verantwortlichkeit entsteht, ähnlich dem sozialen Vertrag, der den Unterricht durch menschliche Tutoren so effektiv macht. Gamification ist von Anfang an integriert, um den Schülern eine unterhaltsame und fesselnde Erfahrung zu bieten.

„Unsere ersten Tests mit dem KI-Tutor haben uns gezeigt, dass jüngere Lernende eine echte Bindung zum KI-Nachhilfeunterricht aufgebaut haben", sagt Chris Kemsley, Product Lead bei NovaPals. „Das hat uns zu der Frage veranlasst: Wie könnte das für andere Schüler aussehen, die keine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lernlösung finden? Für uns bedeutete das, drei Dinge zu kombinieren: fachkundige menschliche Lehrplangestaltung, ein Produkt, das sie tatsächlich nutzen wollen, und die Nachahmung des sozialen Vertrags zwischen Lernendem und Tutor. Das Ergebnis ist NovaPals."

NovaPals stellt eine strategische Erweiterung des Lernökosystems von Novakid dar und ist darauf ausgelegt, über den aktuellen Markt für von Menschen geleitetes, synchrones Nachhilfeunterricht hinaus zu wachsen. Durch das Angebot sowohl von lehrergeführtem Unterricht als auch von KI-gestützten, selbstständigen Übungen bietet Novakid den Lernenden eine umfassende Palette an Lernoptionen: menschliche Lehrer für strukturierten Unterricht und Feedback sowie KI-Partner für das tägliche Lernen und den Aufbau von Selbstvertrauen.

NovaPals steht auf iOS und Android zum Download bereit.

Informationen zu Novakid

Novakid ist eine führende Online-Plattform für Englischunterricht für junge Lernende und eines der weltweit am schnellsten wachsenden EdTech-Unternehmen. Das US-amerikanische Unternehmen mit Hauptsitz in London ist ein Start-up der Serie B, das 41,5 Millionen US-Dollar von führenden globalen Investoren eingesammelt hat und dem über 990.000 Familien in mehr als 50 Ländern vertrauen.

Die Novakid-Mitgliedschaft bietet Eltern eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, ihre Kinder dazu zu bringen, regelmäßig Englisch zu üben, indem sie an internationalen Online-Aktivitäten teilnehmen, die ihnen Spaß machen. Regelmäßiges Üben ergänzt den Schulunterricht, stärkt das Selbstvertrauen und eröffnet neue Möglichkeiten.

Novakid bietet vielfältige Lernmöglichkeiten, die sich an jedes Kind anpassen – den niedlichen Pandy (unseren KI-Tutor), Gruppenworkshops mit zertifizierten Lehrern, Live-Streams und individuelle 1:1-Unterrichtsstunden für besonders eifrige Lernende.

KI ist das Herzstück der personalisierten Lernmethode von Novakid: Sie sorgt dafür, dass die Schüler den richtigen Lehrer finden, passt das Unterrichtstempo an, verfolgt den Fortschritt anhand der Standards des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und erstellt individuelle Lernpläne.

Der Ansatz von Novakid funktioniert. Im Durchschnitt verbessern 96 % der Schüler ihr Englisch innerhalb von 6 Monaten. 75 % zeigen bereits ab dem ersten Monat Ergebnisse, und die meisten bestehen die Prüfungen beim ersten oder zweiten Versuch.

Novakid-Website: https://novakidschool.com

NovaPals Website: https://novapals.ai/en

NovaPals Logo

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg

Cision

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