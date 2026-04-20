EQS-News: solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs – Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform

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solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs – Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform



20.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs – Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform



Ravensburg, 20. April 2026 – Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, treibt die strategische Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells voran und verstärkt ihr Führungsteam. Seit Anfang April verantwortet Sabine Spohr den Aufbau und die Leitung des neu geschaffenen Investmentbereichs. Ziel ist es, die bislang überwiegend eigenfinanzierte Projektpipeline systematisch für externes Kapital zu öffnen und solmotion als integrierte Investmentplattform im Bereich erneuerbare Energien zu etablieren.

Vom Projektentwickler zur Investmentplattform

solmotion verfügt über eine diversifizierte, kontinuierlich wachsende Pipeline mit einem Volumen von rund 393 MW verteilt auf 100 Photovoltaikprojekte. Das Angebot deckt ein breites Spektrum von Agri-Photovoltaik und Freiflächenanlagen bis Dachanlagen für Industrie und Gewerbe ab. Ergänzt wird das Portfolio durch Planung und Bau von Batteriespeichersystemen, Ladeinfrastrukturlösungen und Energiemanagement. In den vergangenen 16 Jahren hat solmotion bereits mehr als 220 MWp an Leistung erfolgreich realisiert und sich damit als verlässlicher Akteur der Energiewende etabliert. Bislang wurden sämtliche Projekte primär über Eigenkapital sowie diverse Finanzierungsinstrumente realisiert. Dazu gehört auch die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460A74) der solmotion holding GmbH im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über www.solmotion.de/anleihe gezeichnet werden kann.

Unter der Leitung von Sabine Spohr erfolgt nun die konsequente Weiterentwicklung des Geschäftsmodells hin zu einer integrierten Investmentplattform, die Projektentwicklung und Kapitalmarkt strukturiert verbindet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung passgenauer Beteiligungsmodelle über Projektgesellschaften, Co-Investment-Strukturen sowie verschiedene Debt- und Equity-Lösungen. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet zudem die gezielte Ansprache von institutionellen Investoren und Family Offices, um nachhaltige Finanzierungsstrukturen für die Skalierung des Geschäftsmodells und das weitere profitable Wachstum aufzubauen.

Beschleunigung der Projektumsetzung durch externe Kapitalquellen

Die Öffnung für externes Kapital soll die Umsetzung der bestehenden Projektpipeline deutlich beschleunigen und die Wachstumsdynamik des Unternehmens nachhaltig stärken. Investoren erhalten Zugang zu strukturierten, transparenten Investmentmöglichkeiten im Zukunftsmarkt erneuerbare Energien. Durch den gezielten Aufbau skalierbarer Finanzierungsstrukturen soll der Kapitalbedarf der wachsenden Pipeline langfristig abgedeckt werden.

Sabine Spohr: „solmotion verfügt über eine starke Pipeline und eine hervorragende Ausgangsbasis für weiteres profitables Wachstum. Unser Fokus liegt darauf, den Kapitalbedarf über hocheffiziente und skalierbare Investmentstrukturen zu decken. Wir wollen solmotion als integrierte Plattform etablieren, die erstklassige Projektentwicklung mit der notwendigen Kapitalmarktfähigkeit verbindet, um gemeinsam mit unseren Investoren die Energiewende aktiv und wirtschaftlich erfolgreich mitzugestalten.“

Michael Keil, einer der Geschäftsführer von solmotion, ergänzt: „Unsere strategische Weiterentwicklung erlaubt es uns, Projektentwicklung und Kapitalmarkt systematisch zu verzahnen, um die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Sachwerten zu bedienen. Dadurch erhöhen wir nicht nur die Umsetzungsgeschwindigkeit unserer Projekte, sondern schaffen auch die Basis für wiederkehrende Kapitalzuflüsse und eine langfristig tragfähige Wachstumsfinanzierung. Unter der Leitung von Sabine Spohr positionieren wir solmotion damit als attraktiven und verlässlichen Partner für Investoren, die gemeinsam mit uns die Skalierung grüner Infrastruktur vorantreiben wollen.“



Pressekontakt:

Johannes Volz

solmotion project GmbH

0751/295096-100

jv@solmotion.de



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



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0211/178047-20

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