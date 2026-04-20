EQS-News: Vom Netz zum Haus: Swatten bringt Utility-grade in Energiespeicherlösungen für private Haushalte und gewerbliche Anwendungen

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Vom Netz zum Haus: Swatten bringt Utility-grade in Energiespeicherlösungen für private Haushalte und gewerbliche Anwendungen



20.04.2026 / 11:15 CET/CEST

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Düsseldorf, Frankfurt und Osnabrück, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit der beschleunigten globalen Energiewende war die Nachfrage nach intelligenteren, sichereren und zuverlässigeren Energielösungen noch nie so dringlich wie heute.Swatten, eine von Sieyuan Electric(Aktiencode: 002028.SZ) gegründete Energiespeichermarke, bringt „Utility-Grade-Engineering" in die Hausenergiespeicher und gewerbliche Anwendungen – und definiert damit Branchenstandards für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Professionalität neu. Gestützt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der elektrischen Systemtechnik liefert Swatten Lösungen, die für die Haltbarkeit und Stabilität von Netzinfrastrukturen ausgelegt sind.

Seit den 1990er Jahren hat Sieyuan Electric elektrische Hochspannungsausrüstung von 10kV bis 1000kV in mehr als 100 Länder geliefert. Zu den Kunden zählen bedeutende Netzbetreiber wie SGCC (China), National Grid UK, ENEL, REE und CFE. Auf dieser starken technischen Grundlage baut Swatten auf, um den sich wandelnden Energiebedarf moderner Haushalte und Unternehmen zu bedienen.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung mit Energiesystemen betrachtet Swatten Energiespeicherung nicht als Haushaltsgerät, sondern als hochentwickelte elektrische Ausrüstung. Diese Grundlage prägt jeden Aspekt der Produktgestaltung – mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Engineering auf Netzebene und praktischen Anforderungen aus der realen Anwendung.

Jedes Swatten-Produkt folgt sieben zentralen Designprinzipien: universelle Kompatibilität, integrierte Netzparallel & Inselbetrieb, battery-ready Konfiguration, Lüfterlos, maximierter DC-Eingang, maximierte netzunabhängige Ausgangsleistung und Einfache Installation. Diese Merkmale spiegeln nicht nur die Systemtechnik von Swatten wider, sondern auch das Augenmerk auf die Benutzererfahrung und den Einsatz in der Praxis.

Der Designansatz der Marke konzentriert sich darauf, die Installationskomplexität zu reduzieren und den Wartungsaufwand langfristig zu minimieren. Leichte, modulare Hardware verringert die körperliche Belastung bei der Handhabung der Geräte erheblich und schützt die Installateure vor langfristigen Muskel-Skelett-Erkrankungen. So wiegt beispielsweise der einphasige Hybridwechselrichter (6kW) nur 20kg und kann von einer einzelnen Person installiert werden. Dieses installateurorientierte Denken steigert die Effizienz auf der Baustelle und berücksichtigt zugleich die Gesundheit und das Wohlbefinden der Techniker im Außendienst.

Das lüfterlose thermische Design erhöht die langfristige Systemzuverlässigkeit, verhindert Staubansammlungen und reduziert akustische Störungen – und schafft gleichzeitig ein gesünderes und leiseres Wohnumfeld für Endnutzer. Alle Swatten-Systeme verfügen über eine integrierte Notstromversorgungsfunktion, die eine Abdeckung der gesamten Haushalts- oder Betriebslast ermöglicht. Bei Netzausfällen trennen sich die Systeme automatisch vom Netz und gewährleisten einen sicheren netzunabhängigen Betrieb.

Swatten positioniert seine Lösungen nicht als Haushaltsgeräte, sondern als professionelle elektrische Geräte, die das gleiche Maß an technischer Exzellenz bieten, auf das sich die Fachleute der Versorgungswirtschaft verlassen. Wie das Unternehmen es ausdrückt:„Wussten Sie, dass das Umspannwerk in Ihrer Nachbarschaft von Hochspannungsanlagen versorgt wird, die wir gebaut haben? Jetzt ist es an der Zeit, die gleiche professionelle Entscheidung auch zu Hause zu treffen."

Swatten expandiert aktiv in Europa, Australien und Asien durch die Anpassung an regionale Vorschriften und den Aufbau lokaler Servicenetze. Von italienischen Villen über australische Farmen bis hin zu abgelegenen Industriestandorten ermöglicht das Unternehmen einen intelligenteren, leiseren und zuverlässigeren Energiezugang — und erhellt damit den Weg zur globalen Energiefreiheit.

Kontakt: Swatten: https://www.swatten.com/list-69.html

swatten@sieyuan.com

86-21-61610846

No. 3399, Huaning Road, Minhang Dist, Shanghai, China

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