EQS-News: Wesentliche Änderung bei internationalen Datenübermittlungen: Die DSGVO-Zertifizierung wird mit Europrivacy weltweit verfügbar

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Wesentliche Änderung bei internationalen Datenübermittlungen: Die DSGVO-Zertifizierung wird mit Europrivacy weltweit verfügbar



20.04.2026 / 10:55 CET/CEST

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LUXEMBURG, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat zwei wichtige Beschlüsse gefasst, die internationale Datenübermittlungen erleichtern und gleichzeitig den Schutz personenbezogener Daten verbessern werden: Er hat die Ausweitung von Europrivacy, dem europäischen Datenschutzsiegel der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), auf die Verwendung in Nicht-EU-Ländern genehmigt. Außerdem hat er eine spezielle Version der Europrivacy-Kriterien genehmigt, die als Mechanismus für internationale Datenübermittlungen gemäß Art. 46 DSGVO dienen soll.

Die DSGVO-Zertifizierung wird weltweit eingeführt

Der erste Beschluss des EDPB genehmigt die Verwendung der Europrivacy-Zertifizierung außerhalb Europas. Europrivacy wurde bereits von in der EU und im EWR ansässigen Unternehmen als europäisches Datenschutzsiegel gemäß Artikel 42 DSGVO anerkannt. Diese Entscheidung ermöglicht es Unternehmen weltweit, die der DSGVO unterliegen, diesen Mechanismus zu nutzen, um die Konformität ihrer Datenverarbeitungsvorgänge nachzuweisen.

Ein neuer Mechanismus für internationale Datenübermittlungen

Der EDPB hat zudem eine spezifische Fassung der Europrivacy-Zertifizierungskriterien gebilligt, die gemäß Artikel 46 DSGVO als Teil geeigneter Garantien für internationale Datenübermittlungen herangezogen werden kann. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung von Zertifizierungsmechanismen für grenzüberschreitende Datenübermittlungen. In der Praxis wird dies Unternehmen, die als Datenimporteure außerhalb des EWR tätig sind, dabei unterstützen, die Einhaltung der DSGVO-Anforderungen nachzuweisen, sofern verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen bestehen. Diese Entwicklung stärkt die Rechtssicherheit und fördert das Vertrauen in den internationalen Datentransfer.

Auswirkungen auf Datenübermittlungen

Internationale Datenübermittlungen unterliegen immer strengeren Datenschutzvorschriften. In der DSGVO wird 73 Mal auf Zertifizierung Bezug genommen. Durch unabhängige Bewertungen und Audits unterstützt es die Einhaltung von Vorschriften und den Datentransfer. Frühe Anwender in Europa berichten, dass sie dadurch folgende Vorteile hatten:

Überprüfung und Nachweis der Einhaltung;

Reduzierung von Risiken und Stärkung des Vertrauens;

Vereinfachung der Compliance und Einsparung der damit verbundenen Kosten;

Wertkonformität und deren Umwandlung in eine Quelle für Wettbewerbsvorteile und Einnahmen;

Erleichterung der Datenübertragung.

Außerdem ermöglicht Europrivacy den Unternehmen,:

Ausweitung der Compliance-Prüfung auf Länder außerhalb der EU;

Zugang zu Online-Ressourcen zur Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und der Zertifizierung;

Profitieren Sie von einem weltweiten Netzwerk an Dienstleistern.

Auf dem Weg zur internationalen Datenschutzzertifizierung

Indem der EDPB den Mechanismus der DSGVO auch anderen Ländern zugänglich macht, trägt er dem wachsenden Bedarf an zuverlässigen Möglichkeiten zum Nachweis der Einhaltung grenzüberschreitender Datenschutzvorschriften Rechnung. Interprivacy, das internationale Zertifizierungssystem für den Datenschutz, das von der IAF für den weltweiten Einsatz zugelassen ist, steht im Einklang mit Europrivacy. Beide Systeme ergänzen sich gegenseitig, um eine digitale Wirtschaft zu fördern, die die Rechte und Freiheiten des Einzelnen achtet.

Nützliche Links

Europrivacy: europrivacy.org

ECCP: eccpcenter.org

EDPB: edpb.europa.eu

EDPB-Stellungnahme 1

EDPB-Stellungnahme 2

Webinar 5. Mai: academy.europrivacy.com/events/gdpr-certification-goes-global

Cision

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