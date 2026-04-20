Fokus auf geplante Verhandlungen

Euro zum Dollar stabil

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Tamer Adel Soliman/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagnachmittag bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1760 (Freitag: 1,1797) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8476) Euro.

Die jüngsten Spannungen in der Straße von Hormus und ein deutlicher Anstieg der Preise für Energierohstoffe konnten den Eurokurs kaum bewegen. Denn im Fokus bleibe eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA, zu der Trump aufgerufen habe, hieß es in einer Analyse der Dekabank.

Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran derweil weiter offen. Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai.

Am Nachmittag sagte US-Präsident Donald Trump, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem sagte Trump, eine Verlängerung des Waffenstillstandes sei "sehr unwahrscheinlich". Ferner werde er die Straße von Hormus nicht vor Unterzeichnung eines Deals öffnen.

Für Spannungen sorgt aktuell vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus. Dort hatte die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87045 (0,87168) britische Pfund, 186,88 (187,72) japanische Yen und 0,9189 (0,9231) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.794 Dollar. Das waren rund 36 Dollar weniger als am Freitag./la/he

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