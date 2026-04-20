Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.04.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
11 Bit StudiosBericht Geschäftsjahr 2025
AGNC InvestmentBericht 1. Quartal 2026
Alaska AirBericht 1. Quartal 2026
Cleveland-CliffsBericht 1. Quartal 2026
Dynex CapitalBericht 1. Quartal 2026
Health In TechBericht 1. Quartal 2026
Kuya SilverBericht Geschäftsjahr 2025
MAGNA MININGBericht Geschäftsjahr 2025
MURAPOL S.A. ZY 40Bericht Geschäftsjahr 2026
Nano-X ImagingBericht Geschäftsjahr 2025
NetstreitBericht 1. Quartal 2026
PrairieSky RoyaltyBericht 1. Quartal 2026
Steel DynamicsBericht 1. Quartal 2026
Theon InternationalBericht Geschäftsjahr 2025
UnigoldBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AGNC Investment
Theon International
Kuya Silver
Dynex Capital
Steel Dynamics
Alaska Air
11 Bit Studios
Cleveland-Cliffs
MAGNA MINING
Nano-X Imaging
Health In Tech
MURAPOL S.A. ZY 40
PrairieSky Royalty
Netstreit
Unigold

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