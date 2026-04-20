Geopolitik belastet leicht | Berichtssaison im Fokus

Markus Koch · Uhr
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Die US-Futures stehen unter Druck, erholen sich aber von den Tiefs, nachdem die Lage im Nahen Osten erneut eskaliert ist. Auslöser ist die Beschlagnahmung eines iranischen Frachters durch die USA, was die Hoffnung auf eine stabile Waffenruhe dämpft. Ölpreise ziehen an, während die Straße von Hormus zeitweise praktisch erneut stillsteht. Die Basisannahme bleibt jedoch, dass die Gespräche zwischen den USA und Iran diese Woche stattfinden werden. Gleichzeitig kommt die Wall Street aus einer Phase der außergewöhnlichen Stärke. Der Nasdaq hat eine 13-tägige Gewinnserie hingelegt, mit dem S&P 500 und Russell 2000 zeitweise auf Allzeithochs. Entscheidend wird ist diese Woche erneut die Berichtssaison. Zu den Highlights gehören die Zahlen von American Express, Blackstone, IBM, Intel, ServiceNow und Tesla. Die Aktien von Marvell Technology profitieren heute von einer ausgeweiteten Zusammenarbeit mit Google. Im Bereich der Seltenen Erden übernimmt USA Rare Earth für 2,8 Mrd. US-Dollar die Serra Verde Group.

00:00 Intro
00:23 Überblick: Buy the Dip
02:30 Viele Empfehlungemn im Tech-Sektor | Marvell u.m.
03:18 S&P 500: steigende Gewinnschätzungen | Bären- & Bullensicht
06:20 Institutionelle- vs. Privatanleger
09:24 Ausblick Berichtsaison: Blackstone | Service Now | SAP u.v.m.
10:42 Iran: Wall Street rechnet mit Deeskalierung | Israel & USA
13:59 Fed: Anhörung Warsh | Renditen Staatsanleihen | Dollar | Zinsen
17:22 Marvell | Meta (Analysten) | Tesla | Adobe | Figma
21:03 Meldungen: Salesforce | viele Übernahmeverhandlungen u.m.
25:05 Analysten: Amazon | IBM | Intel | Mp Materials | Okta u.v.m.

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