Ifo: Industrie weniger zurückhaltend bei Investitionen

Berlin, ⁠20. Apr (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Investitionspläne für das laufende Jahr nach oben angepasst. Die Investitionserwartungen sind im März ‌auf plus 0,2 Punkte gestiegen, nach minus 3,1 Punkten im Dezember, wie das Münchner ⁠Ifo-Institut ⁠am Montag mitteilte. Die verbesserte Auftragslage in der Industrie hat demnach die Stimmung etwas aufgehellt. Infolge des Iran-Krieges sind die Energiekosten allerdings stark gestiegen und auch ‌die Unsicherheit bei den ‌Firmen nahm zu. "Das steht einer kräftigeren Erholung der Wirtschaft entgegen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.In der ⁠Industrie hat die Investitionsbereitschaft am deutlichsten zugenommen. ‌Die Erwartungen stiegen ⁠auf plus 0,1 Punkte im März, von minus 6,9 Punkten im Dezember. Besonders kräftig verbesserten sich die Aussichten in ‌den nicht-energieintensiven ⁠Branchen: Dort planten deutlich mehr ⁠Unternehmen, ihre Investitionen im laufenden Jahr auszuweiten. In den energieintensiven Sparten bleibt die Investitionsbereitschaft hingegen gedämpft: In der Chemie verschlechterten sich die Investitionserwartungen laut Ifo sogar weiter.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)