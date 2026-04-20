IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. eröffnet weltweiten Flagship-Store an einem der beliebtesten Orte in Miami

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. eröffnet weltweiten Flagship-Store an einem der beliebtesten Orte in Miami

Ein immersives Eröffnungsevent brachte Sport und Stil in den Bayside Marketplace

MIAMI, FLORIDA / ACCESS Newswire / 20. April 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), stand kürzlich in Miami im Rampenlicht: Die feierliche Eröffnung ihres globalen Flagship-Stores im Bayside Miami wurde von einer energiegeladenen Feier am Wasser begleitet, an der professionelle Polospieler, Olympioniken, namhafte Persönlichkeiten, Influencer und geladene Gäste aus den Bereichen Sport, Mode und Kultur teilnahmen - ein Spiegelbild von Miamis Rolle als eines der weltweit einflussreichsten Zentren für Stil und Kultur.

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1. Große Eröffnung des U.S. Polo Assn. Bayside Miami Global Flagship Stores

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2. Führungskräfte der U.S. Polo Assn. und Ehrengäste durchschneiden das Band beim neuen Bayside Miami Global Flagship Store

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3. Der professionelle Polospieler und globale Botschafter der U.S. Polo Assn., Lucas Escobar, posiert mit Models vor der ikonischen U.S. Polo Assn.-Poloshirt-Wand

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4. Das Schwimm- und Tauchteam der Florida International University posiert mit Polobällen (von links nach rechts): Lutnya Bogdanova, Olympionikin Nicole Frank Rodriguez, Olympionikin Oumy Diop und Diana Santamaria

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5. Models posieren vor der Polohemd-Installation der U.S. Polo Assn. im Bayside Miami Global Flagship Store

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6. Die Party bei der großen Eröffnung des U.S. Polo Assn. Global Flagship Stores in Bayside Miami in vollem Gange

Vor der Kulisse der ikonischen Skyline von Miami feierte die Veranstaltung den Umzug der Marke von ihrem früheren Standort in Bayside in einen neu erweiterten, rund 280 Quadratmeter (3.000 Quadratfuß) großen Global Flagship Store - ein exklusiver Standort, der die Tradition des Sports präsentieren und gleichzeitig U.S. Polo Assn. in den Mittelpunkt eines der dynamischsten Einzelhandels- und Lifestyle-Zentren der Stadt rücken soll. Mit 1.200 Geschäften weltweit und Tausenden weiterer Verkaufsstellen in 190 Ländern trägt dieser U.S. Polo Assn. Bayside Flagship-Store zur Entwicklung einer der am schnellsten wachsenden Marken der Welt bei.

Hunderte von Gästen tanzten die Nacht entlang der Uferpromenade von Bayside durch, während sie den sportlich inspirierten Lifestyle von U.S. Polo Assn. aus erster Hand erlebten und gleichzeitig die erweiterten Herren-, Damen- und Kinderkollektionen des Flagship-Stores in dessen moderner und einladender Einkaufsatmosphäre erkundeten. Die Feier bot einen mobilen Live-DJ, kuratierte interaktive Markenerlebnisse, darunter Meet-and-Greets mit Athleten, individuell bestickte Poloshirts, Goodie-Bags sowie kostenfreien Häppchen und Cocktails, darunter der limitierte U.S. Polo Assn. Rosé und der markentypische Divot Stomp Cocktail. Außerdem wurde ein riesiges aufblasbares U.S. Polo Assn.-Poloshirt aufgestellt, mit dem Fans Fotos machen und diese posten konnten.

Den ganzen Abend über schuf U.S. Polo Assn. eine jugendliche und dynamische Atmosphäre, die die authentische Verbindung der Marke zu Sport und Stil erfolgreich widerspiegelte. Zu den namhaften Gästen zählte der Profi-Polospieler und globale Botschafter von U.S. Polo Assn., Lucas Escobar, der an einem Meet-and-Greet teilnahm und Polobälle für die Gäste signierte, was die tiefen Wurzeln der Marke in diesem Sport unterstrich. An diesem Abend waren außerdem folgende Olympioniken zu Gast - die uruguayische Schwimmerin und zweifache Olympionikin Nicole Frank Rodriguez (@niky_frankk), die französisch-senegalesische Olympiaschwimmerin Oumy Diop Oly (@oumy_dxop) und die zweifache italienische Olympia-Turmspringerin Chiara Pellacani (@chiarapellacanii) - und unterstrichen damit die langjährige Verbindung von U.S. Polo Assn. mit Spitzensport und internationaler Sportkultur.

Unser U.S. Polo Assn. Bayside Miami Global Flagship Store befindet sich im Bayside Marketplace, einem der belebtesten und wichtigsten internationalen Einkaufsziele in Miami, und spiegelt die Größe, Energie und Tradition unserer milliardenschweren Sportmarke wider, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, Kunden aus aller Welt an einem Standort willkommen zu heißen, der den jugendlichen und inspirierenden Stil der Marke verkörpert, die Geschichte unserer authentischen Verbindung zum Polosport vermittelt und das weitere globale Wachstum der Marke in einem der dynamischsten Märkte der Welt unterstützt.

Der neue Bayside Miami Global Flagship Store am 401 Biscayne Boulevard wurde auf Effizienz und Barrierefreiheit ausgelegt und verfügt über ein umfangreiches Sortiment, einen optimierten Kundenfluss sowie große LED-Bildschirme, die die Orientierung durch die Kollektionen erleichtern und gleichzeitig die globale Identität sowie das sportlich geprägte Erbe der Marke unterstreichen. Die Gäste werden von farbenfrohen Poloshirts, dem Symbol der U.S. Polo Assn., und freundlichem Personal begrüßt, das ihnen bei allen Anliegen zur Seite steht. An einem der meistbesuchten Open-Air-Standorte am Wasser in Miami gelegen, ist der Store ideal positioniert, um sowohl lokale Kunden als auch die Millionen internationaler Touristen und Kreuzfahrtgäste zu bedienen, die jährlich Bayside besuchen.

U.S. Polo Assn. baut seine massive Marktpräsenz in den gesamten Vereinigten Staaten weiter aus, und der neue globale Flagship-Store in Bayside, Miami, ist eine bedeutende Ergänzung unserer inländischen Strategie für die globale Marke, sagte Cliff Lelonek, President von JRA, dem Lizenzpartner von U.S. Polo Assn. in den Vereinigten Staaten. Als einer der sichtbarsten Einzelhandelsstandorte der Marke in den USA stellt der Flagship-Store in Bayside einen strategischen Meilenstein in unserer kontinuierlichen Expansion und unserem Engagement dar, ein modernes, vom Sport inspiriertes Einkaufserlebnis in international vernetzten Städten zu bieten.

Die Eröffnung steht zudem im Einklang mit der neuesten globalen Kampagne von U.S. Polo Assn., The Polo Shirt: An Icon Born from the Game, die die Entwicklung des Poloshirts vom Spielfeld zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Stils würdigt. An Icon Born from the Game wurde im Frühjahr 2026 weltweit in 190 Ländern gestartet und wird durch eine globale, koordinierte Multi-Channel-Präsenz zum Leben erweckt, die darauf ausgelegt ist, das Polohemd von U.S. Polo Assn. überall dort unverkennbar sichtbar zu machen, wo Verbraucher mit der sportlich inspirierten Marke in Kontakt kommen.

Angesichts der positiven ersten Reaktionen der Kunden und der regen Besucherfrequenz wird der Bayside Miami Global Flagship Store voraussichtlich zu einem wichtigen Motor für das Markenwachstum in Südflorida und im ganzen Land werden und damit die Position von U.S. Polo Assn. als eine der weltweit führenden internationalen Sport-Lifestyle-Marken weiter festigen.

B-Roll: https://f.io/V6MKXhfa

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo (http://www.globalpolo.com), die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR und Kommunikation

Telefon +001.954.673.1331 E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR- und Kommunikationsspezialistin

Telefon +001.561.530.5300 E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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