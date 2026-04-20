IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen beginnt im Silber-Gold-Projekt Las Coloradas im Bergbaudistrikt Parral in Chihuahua, Mexiko, mit den Bohrungen

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen beginnt im Silber-Gold-Projekt Las Coloradas im Bergbaudistrikt Parral in Chihuahua, Mexiko, mit den Bohrungen

Highlights:

- Bohrungen in Zielzonen hoher Priorität, die im Rahmen der erfolgreichen Kampagne 2025 für Folgeuntersuchungen ausgewählt wurden

- Bevorstehendes Bohrprogramm zur Erkundung der Zielzone Saddle

Vancouver, British Columbia, 20. April 2026 / IRW-Press / Wie Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) heute berichtet, wurde das zur Gänze finanzierte Bohrprogramm 2026 im unternehmenseigenen Projekt Las Coloradas nunmehr eingeleitet. Es dient der Abgrenzung der beachtlichen Silbermineralisierung, die im Rahmen des Bohrprogramms 2025 lokalisiert wurde. Das Projekt Las Coloradas befindet sich in 30 km Entfernung von der Stadt Parral, wo die Firma GoGold Resources Inc. eine Haufenlaugungsanlage mit Verarbeitung von historischen Rückständen aus früheren Förderstätten im Projekt La Prieta und anderen Minen betreibt. In nächster Nähe finden sich weitere produktive Silberminen oder -lagerstätten wie Santa Barbara, San Francisco del Oro, La Cigarra, Los Gatos und Cordero (Abbildung 1).

President Scott Emerson erläutert: Die Entdeckungen im Projekt Las Coloradas im vergangenen Jahr haben uns eine klare Richtung vorgegeben, worauf wir uns im diesjährigen Programm konzentrieren werden. Dies hat für uns oberste Priorität. Wir sind optimistisch, dass die in diesem Jahr absolvierten Arbeiten unsere ursprüngliche Vermutung beim Kauf des Projekts Las Coloradas im Jahr 2023 - nämlich die Möglichkeit der Erschließung eines ganzen Distrikts - bestätigen werden. In dieser Bohrsaison wollen wir in einer ersten Tranche des Programms mindestens 6.000 Meter Kernbohrungen und anschließend nochmals 5.000 Bohrmeter abteufen. Zusätzlich befindet sich das Unternehmen aktuell in der Planungsphase für Bohrungen im Projekt Almoloya, das 30 km vom Projekt Las Coloradas entfernt im selben Bergbaudistrikt liegt. In diesem Projekt bietet sich uns eine Gelegenheit anderer Art, da es sich hier vorrangig um ein Goldprojekt, so wie wir es kennen, handelt (siehe Pressemitteilung vom 5. Dezember 2025).

Das Bohrprogramm soll an die äußerst positiven Ergebnisse des Diamantbohrprogramms 2025 anknüpfen, in dem bedeutende Silber- und Goldabschnitte in den Zielzonen Mine, DBD und Leona im Bereich der Erzgänge/Strukturen Soledad und Soledad II durchteuft wurden (Abbildung 2). Außerdem sind Bohrungen in der Zielzone Saddle geplant (Abbildung 3; siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026).

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms (18 Löcher) werden wir:

1. die in den Löchern LC-25-005, LC-25-010, LC-25-008, LC-25-004 und LC-25-012 durchörterte Mineralisierung untergraben und dislozieren

2. die ausgeprägten Strukturen, Alterierungen und Indikatorelemente in den Löchern LC-25-011, LC-002 und LC-25-003 untergraben und dislozieren

3. Erzgänge/Strukturen, geochemische Anomalien und Aufladbarkeitsanomalien in der Zielzone Saddle - einem neuen, noch unbebohrten Ziel - rund 5 km (3 Meilen) westlich der Erzgänge/Strukturen Soledad/Soledad II genauer erkunden. Das Zielgebiet Saddle liegt zwischen zwei markanten Zonen mit hohen Magnetfeldwerten, wo sich vermutlich unterhalb der zutage tretenden Edelmetallanomalien eine tiefe Keilformation aus Vulkangestein/Sedimenten sowie Erzgänge/Strukturen mit guten Aussichten auf Mineralvorkommen epithermaler Edelmetalle, Skarne und Porphyre befinden.

Nach Vorliegen weiterer Daten wird das Bohrprogramm gegebenenfalls entsprechend angepasst.

Abbildung 1: Projektstandorte

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Abbildung 2: Bohrplätze im Projekt Las Coloradas

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Abbildung 3: Bohrplätze in der Zielzone Saddle

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Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Jüngste Bohrungen bei Las Coloradas haben neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Trend verdeutlicht. Im Projekt Almoloya deuten historische Bohrungen, umfangreiche Untertagearbeiten und mehrere Gangsysteme auf ein starkes Potenzial sowohl für eine erzganggebundene Mineralisierung als auch für eine Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte hin.

Darüber hinaus hält Kingsmen eine NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kingsmenresources.com

Im Namen des Board of Directors

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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