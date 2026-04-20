IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle entdeckt weitere hochgradige polymetallische Mineralisierung bei El Potrero mit Silbergehalten von bis zu 1.159 g/t, was das Potential des Gebiets auf Distriktebene unterstreicht

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle entdeckt weitere hochgradige polymetallische Mineralisierung bei El Potrero mit Silbergehalten von bis zu 1.159 g/t, was das Potential des Gebiets auf Distriktebene unterstreicht

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. April 2026 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass die fortgesetzten Nachuntersuchungen vor Ort an Schächten, Stollen und Schürfgruben, die anhand der jüngsten luftgestützten LiDAR-Untersuchung des Potrero Projekts in Durango (Mexiko) identifiziert wurden, zu weiteren Entdeckungen von polymetallischen Mineralisierungen geführt haben. Die Prospektionsarbeiten im nördlichen Teil des El Potrero Claim-Blocks haben zur Entdeckung silberreicher Adern mit Untersuchungsergebnissen von bis zu 1.159 g/t Ag geführt, während die fortlaufenden Feldarbeiten auf der Maria Fernanda 2 Konzession (MF2) die zuvor gemeldete Silber-Blei-Zink-Mineralisierung (Ag-Pb-Zn) entlang des Streichens erweitert haben (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 17. März 2026).

HÖHEPUNKTE

- Die bodengestützte Nachverfolgung der kürzlich durchgeführten LiDAR-Untersuchung des Potrero Projekts hat zur Entdeckung neuer Zonen mit polymetallischer Mineralisierung geführt, was das Potential des Projekts auf Distriktebene weiter steigert

- Im nördlichen Teil der El Potrero Claim-Gruppe lieferte eine neue Reihe von Stollen entlang nordöstlich verlaufender Aderstrukturen, die als Minas Nuevas bezeichnet werden, Untersuchungsergebnisse von bis zu 0,252 g/t Au, 1.159 g/t Ag, 4,72% Pb und 0,10% Zn über 0,35 m

- Im MF2-Block wurde die Zone Paulina Brekzie über etwa 400 Meter in nordöstlicher Richtung mit 0,217 g/t Au, 47 g/t Ag, 0,65% Pb und 0,71% Zn über 0,40 m sowie 0,232 g/t Au, 50 g/t Ag, 0,48% Pb und 0,77% Zn über 0,60 m verfolgt

- Ebenfalls im MF2-Block und etwa 650 Meter entlang des Streichens südwestlich der Paulina Brekzie hat eine Schürfermine namens Las Guasimas in Proben aus Abraumhalden Gehalte von bis zu 3,21 g/t Au, 349 g/t Ag, 3,49% Pb und 5,30% Zn erbracht

- Insgesamt erweitern die Paulina Brekzie und die Guasimas Mine die offenbare Streichlänge des Adersystems bei MF2 auf etwa 1.100 Meter

Diese vielversprechenden Entdeckungen hochgradiger Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen bestätigen nicht nur die Effektivität der LiDAR-Untersuchung, sondern belegen auch das Potential des Mineralisierungssystems bei El Potrero auf Distriktebene, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. Von der Verarbeitungsanlage am nordöstlichen Punkt des Projekts bis zur neuen Zone Guasimas im Südwesten sind es etwa 10 Kilometer, und wir verfügen nun sowohl über Au-Ag- als auch über Au-Ag-Pb-Zn-Mineralisierungssysteme. Die gesamte kürzlich entdeckte, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende polymetallische Mineralisierung steht in scharfem Kontrast zu der rein aus Gold und Silber bestehenden, in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Mineralisierung im nördlichen Dos de Mayo Adersystem und stellt wahrscheinlich ein völlig anderes Alter der hydrothermalen Aktivität dar. Da alle vier in Betrieb befindlichen Minen rund um das Projekt polymetallisch sind und die Au-Ag-Pb-Zn-Adern der Topia-Mine nur 4 Kilometer von MF2 entfernt liegen, unterstreicht der Nachweis dieser Art von Mineralisierung auf dem gesamten Potrero Projekt nur, wie reich dieses Gebiet tatsächlich ist.

Wie am 6. Januar 2026 bekanntgegeben, wurde die LiDAR-Untersuchung über dem gesamten 1.074 Hektar große Grundstück durchgeführt und bestätigte bekannte strukturelle Trends, umriss bisher unbekannte Strukturen und identifizierte insgesamt 6 Schächte, 64 Stollen und 51 Schürfgruben auf den beiden Claim-Blöcken, aus denen das Projekt besteht (Abbildung 1). Beim ersten Durchgang der Folgearbeiten auf der südlichen MF2-Konzession lieferten mehrere Aufschlüsse mit Silber-Blei-Zink-Sulfiden in verkieselten Brekzienadern einzelne Untersuchungsergebnisse von bis zu 266 g/t Silber, 4,39% Blei und 2,89% Zink aus bis zu 0,9 Meter langen Kanalproben (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 17. März 2026).

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Abbildung 1: Das El Potrero Projekt mit zwei Claim-Blöcken Schürfer-Abbaustätten, wie sie anhand der LiDAR-Untersuchung interpretiert wurden

Im Rahmen weiterer Feldarbeiten wurde nun ein größeres System mit mehreren polymetallischen Adern auf beiden Konzessionsblöcken entdeckt. Auf dem nördlichen El Potrero Block, wo sich die historischen Gold-Silber-Minen und die Verarbeitungsanlage befinden, wurde eine Reihe von Stollen entdeckt, die in einem Streichen von 030-040° verlaufen und mit 75-80° nach Südosten abfallen. Diese Schürfer-Minenbauten, die im südlichen Zentralteil des Blocks liegen, etwa 3,5 Kilometer süd-südwestlich der Anlage, und den Namen Minas Nuevas tragen, beherbergen mehrere Strukturen mit disseminierten bis halbmassiven Pyrit-, Bleiglanz-, Sphalerit-, Arsenopyrit- und Quarzadern. Der hohe Sulfidgehalt, der vergleichsweise geringe Quarzanteil und die Höhe von 1.350 Metern über dem Meeresspiegel (m ü. M.) im Vergleich zu 2.200 m ü. M. bei MF2 deuten darauf hin, dass sie möglicherweise eine untere Ebene des hydrothermalen Systems darstellen. Vorläufige Probenentnahmen deuten zudem darauf hin, dass die Adern hier Ag-Pb-dominant sind, mit Gehalten von bis zu 1.159 g/t Ag und 4,72% über 0,35 Meter.

Tabelle 1: Wichtige Ergebnisse der Kanalprobenentnahme an den polymetallischen Adern von Minas Nuevas bei El Potrero

Proben Nr. Weite (m) Au g/t Ag g/t Pb% Zn%

EPPR26094 0,30 0,038 240 4,74 0,17

EPPR26096 0,35 0,252 1.159 4,72 0,10

EPPR26098 0,25 0,064 334 0,33 0,20

EPPR26103 0,30 0,153 613 0,12 0,14

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Abbildung 2: Potrero-Block mit LiDAR-Aufnahmen, die Schürfer-Minenbauten und eine neue Ag-Pb-Zn-Entdeckung bei Minas Nuevas zeigen

Auf der MF2 Konzession im Südwesten wurde die Zone Paulina Brekzie mit einer Pyrit-Sphalerit-Galena-Mineralisierung von der ursprünglichen Entdeckung aus um etwa 400 Meter entlang des Streichens in Richtung Nordosten erweitert. Hervorzuheben sind 0,217 g/t Au, 47 g/t Ag, 0,65% Pb und 0,71% Zn über 0,40 m sowie 0,232 g/t Au, 50 g/t Ag, 0,48% Pb und 0,77% Zn über 0,60 m bei der Erstprobenentnahme, war dieser Mineralisierungsgehalt entlang des Streichs recht konsistent.

Ebenfalls im MF2-Block hat eine Schürfermine namens Las Guasimas in Stichproben aus Halden Gehalte von bis zu 3,21 g/t Au, 349 g/t Ag, 3,49% Pb und 5,30% Zn sowie 0,02 g/t Au, 117 g/t Ag, 0,55% Pb und 0,15% Zn aus einer 0,60 m langen Kanalprobe am Eingang der Mine. Es sind einige Reinigungs- und Sanierungsarbeiten an den alten Abbaustätten erforderlich, bevor ein ordnungsgemäßes Untertage-Probenentnahmeprogramm durchgeführt werden kann.

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Abbildung 3: MF2-Block mit LiDAR-Aufnahmen, Schürfer-Abbaustätten, neuen Ag-Pb-Zn-Entdeckungen und Alterationen

Da die Zonen Las Guasimas und Paulina Brekzie offenbar in Streichrichtung nebeneinander liegen, verlängert sich die Ausdehnung des Adersystems dadurch potentiell um etwa 1.100 Meter. Darüber hinaus deuten vorläufige Kartierungen und Prospektionsarbeiten darauf hin, dass weitere parallele Adern vorhanden sind, und dieses System liegt 6,5 Kilometer von der Zone Minas Nuevas im Potrero-Block entfernt, was auf ein Mineralisierungssystem von wahrhaft Distriktgröße hindeutet.

Tabelle 2: Wichtige Ergebnisse der Kanalprobenahme an der Paulina Brekzie und den Las Guasimas Adern im Block MF2

Proben Nr. Zone Weite (m) Au g/t Ag g/t Pb % Zn %

EPPR26050 Paulina Bx 0,40 0,217 47 0,65 0,71

EPPR26052 Paulina Bx 0,60 0,232 50 0,48 0,77

EPPR26105 Guasimas Grab 0,047 226 2,05 4,66

EPPR26106 Guasimas Grab 3,210 349 3,49 5,30

EPPR26107 Guasimas 0,60 0,019 117 0,55 0,15

EPPR26108 Guasimas 0,50 0,138 58 0,50 0,13

Die neu entdeckten polymetallischen Adern verlaufen in nordöstlicher Richtung, im Gegensatz zu den Gold-Silber-Adern im nördlichen Teil des Potrero-Grundstücks, die überwiegend in nordwestlicher Richtung verlaufen. Die weiteren Kartierungs-, Probenahme- und Prospektionsarbeiten werden sowohl im MF2- als auch im El Potrero-Block fortgesetzt, und es werden weiterhin zusätzliche Proben zur Analyse an die SGS Labs in Durango geschickt.

Acht Kanalproben wurden bei Minas Nuevas entnommen, zwei bei Las Guasimas (zuzüglich der beiden Halden) und 33 von der Paulina Brekzie, wobei sowohl Ader- als auch Hanggestein beprobt wurde. Das Hanggestein ist nicht mineralisiert.

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) veröffentlicht. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Praktiken für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse umgesetzt. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Untersuchungsdatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Eine systematische Chip-Kanal-Probenahme wurde unter Verwendung von Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Mächtigkeit der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des Streichens der Struktur oder schräg zum Hauptverlauf der Struktur entnommen. Stichproben gelten naturgemäß nur als Hinweis auf eine lokale Mineralisierung und sollten nicht als repräsentativ angesehen werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen und dann in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Aufteilung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75 % weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g abgeteilte Proben pulverisiert und auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (m) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30-g-Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Induktiv gekoppeltes Plasma - Optische Emissionsspektrometrie) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

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Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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