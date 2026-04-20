IRW-News: Plaid Technologies Inc.: Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse

IRW-PRESS: Plaid Technologies Inc.: Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse

Vancouver, British Columbia - 17. April 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen), ein Entwickler von graphenverstärkten Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner zuvor angekündigten Beauftragung von Graphene NanoWorks (GNW) die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse erhalten hat.

Gemäß den Bedingungen der am 16. Dezember 2025 abgeschlossenen Vereinbarung beauftragte das Unternehmen GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten in Höhe von 32.500 $ mit der Durchführung von Marktanalysen und der Entwicklung technischer Spezifikationen zur Unterstützung der graphenbasierten Technologieinitiativen des Unternehmens.

Das Unternehmen hat nun eine erste Auswertung der im Rahmen dieser Arbeiten gewonnenen Informationen abgeschlossen, darunter technische Bewertungen, Beobachtungen zur Leistungsfähigkeit und Marktanalysen in Bezug auf potenzielle Anwendungen in Bereichen wie optische Beschichtungen, Spezialglas und fortschrittliche Werkstoffe.

Die von GNW bereitgestellten Materialien zeigen, dass eine weitere Bewertung von graphenverstärkten Formulierungen, unter anderem Formulierungen, die auf Graphenoxid und Dispersionsmethoden beruhen, hinsichtlich ihres Potenzials zur Beeinflussung bestimmter Materialeigenschaften wie Haltbarkeit, Oberflächenfunktionalität und Materialeffizienz gerechtfertigt sein könnte. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Ergebnisse vorläufigen Charakter haben und vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft wurden.

Parallel zur Beauftragung von GNW hat das Unternehmen die Entwicklungsarbeit mit seinem Vertragspartner Petro Flow LLC fortgesetzt, die auch die Integration eines Ultraschall-Injektionsverfahrens vorsieht, das darauf ausgelegt ist, die Dispersion von Graphenoxid in zementären Systemen zu verbessern. Erste Beobachtungen sprechen dafür, dass eine verbesserte Dispersion das Hydratationsverhalten und die Eigenschaften des ausgehärteten Materials beeinflussen könnte.

Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen zu Technik und Markt wird das Unternehmen mit einer strukturierten Bewertung potenzieller Kommerzialisierungswege beginnen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Identifizierung und Priorisierung von Ziel-Anwendungssegmenten

- Bewertung skalierbarer Fertigungs- und Implementierungsstrategien

- Einbindung potenzieller strategischer Partner und Endnutzer

- Bewertung geeigneter Unternehmensstrukturen zur Unterstützung von Kommerzialisierungsinitiativen

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die bisherigen Arbeiten zwar vielversprechend sind, jedoch noch vorläufigen Charakter haben und weiterer Tests, Validierungen und wirtschaftlichen Analysen bedürfen.

Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies, sagt dazu:

Der Abschluss dieser Arbeiten von Graphene NanoWorks verschafft uns eine solidere technische und kommerzielle Grundlage für die Bewertung der nächsten Schritte. Wir konzentrieren uns nun darauf, den effektivsten Weg zu finden, um diese Erkenntnisse in skalierbare, wertschöpfende Möglichkeiten umzusetzen.

Das Unternehmen wird weitere Updates im Zuge seines weiteren Bewertungsprozesses und der Festlegung seiner Kommerzialisierungsstrategie bereitstellen.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Im Namen des Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die laufende Prüfung und Bewertung der von Graphene NanoWorks erhaltenen Ergebnisse der technischen Analyse und Marktanalyse durch das Unternehmen; die potenzielle Anwendbarkeit von graphenverstärkten Formulierungen in bestimmten Branchen und Anwendungsfällen; die fortgesetzte Entwicklungsarbeit mit Petro Flow LLC, einschließlich der Arbeiten im Zusammenhang mit Ultraschall-Injektions- und Dispersionsverfahren; die potenziellen Auswirkungen einer verbesserten Dispersion auf zementäre Systeme; die Bewertung möglicher Vermarktungswege durch das Unternehmen; die Identifizierung und Priorisierung potenzieller Anwendungsbereiche; die Bewertung von Möglichkeiten in den Bereichen Fertigung, Bereitstellung und strategische Partnerschaften; sowie den Zeitpunkt und den Inhalt etwaiger künftiger Updates des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen zählen unter anderem: dass vorläufige technische Beobachtungen und Analysen Dritter einer weiteren Bewertung oder Validierung unterzogen werden können; dass die Entwicklungsarbeiten wie derzeit erwartet fortgesetzt werden; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Beziehungen zu Beratern, Auftragnehmern und anderen Dritten aufrechtzuerhalten; dass die erforderlichen Ressourcen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass sich die Markt-, technischen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Risiko, dass vorläufige Ergebnisse, Beobachtungen oder Analysen durch weitere Tests oder unabhängige Validierungen nicht bestätigt werden; das Risiko, dass die Produktentwicklung oder die Hochskalierung nicht wie erwartet oder gar nicht voranschreiten; Risiken in Bezug auf technische Leistung, Herstellbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit; das Risiko, dass sich kommerzielle Anwendungen oder Partnerschaften nicht im erwarteten Zeitrahmen oder gar nicht entwickeln; die Abhängigkeit von externen Dienstleistern, Beratern, Lieferanten und strategischen Partnern; Veränderungen der Marktnachfrage oder der Wettbewerbsbedingungen; regulatorische und genehmigungsrechtliche Anforderungen; Störungen in der Lieferkette und Kostensteigerungen; Finanzierungsrisiken; sowie die allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts-, Kapitalmarkt- und Branchenlage.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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