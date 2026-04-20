Kreml begrüßt Radews Wahlsieg in Bulgarien

MOSKAU/SOFIA (dpa-AFX) - Russland hat den Sieg von Ex-Präsident Rumen Radew bei der Parlamentswahl in Bulgarien begrüßt. "Aber natürlich imponieren uns die Äußerungen von Herrn Radew, der bei der Wahl gesiegt hat, und von einigen anderen europäischen Führern über die Bereitschaft, Probleme auf dem Weg eines pragmatischen Dialogs zu lösen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Wir begrüßen das."

Russland habe stets seine Bereitschaft zum Dialog deutlich gemacht, sagte Peskow. Kremlchef Wladimir Putin hatte Radew 2019 beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg empfangen - damals war der Bulgare dort als Präsident zu Gast.

Zugleich meinte Peskow, es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, "ob sich das allgemeine europäische Klima ändert". Aus Brüssel gebe es andere Wortmeldungen. Moskau wirft der EU immer wieder eine antirussische Politik vor.

Peskow betonte, dass Probleme auf dem Weg von Verhandlungen gelöst werden sollten. "Russland hat sich nie einem Dialog verschlossen. Im Gegenteil - wir suchen den Dialog, aber meistens findet dies in Europa noch keine Entsprechung", sagte er.

Die EU hat eine Reihe von Sanktionen erlassen gegen Russland, das seit mehr als vier Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt./mau/DP/stw