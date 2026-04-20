Merz: Energie-Versorgungslage gesichert - Nationaler Sicherheitsrat tagt

Reuters · Uhr
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Hannover, 19. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass sich der Nationale Sicherheitsrat in Kürze mit der Versorgungssicherheit beschäftigen wird. "Für den Moment gilt: Die Marktlage ist angespannt, aber ‌die Versorgung in Deutschland ist gesichert", sagte Merz am Sonntagabend zur Eröffnung der Hannover-Messe unter Hinweis auf ⁠die ⁠Folgen des Iran-Krieges. "Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Versorgungssicherheit hat für Deutschland höchste Priorität."

Der Kanzler verwies darauf, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sehr schnell eine ressortübergreifende ‌Taskforce Energieversorgung eingerichtet habe, die ‌im Dauereinsatz sei. Man stehe zudem im engen Austausch mit europäischen Partnern sowie allen relevanten Behörden und nutze "alle ⁠Instrumente, um Stabilität zu gewährleisten". "Wir werden sehr zeitnah in ‌Berlin eine Sitzung des ⁠Nationalen Sicherheitsrates einberufen, die genau diesem Ziel dient", fügte der Kanzler hinzu. "Unser Ziel ist dabei klar: Die deutsche Wirtschaft und die Bürger müssen ‌sich darauf verlassen ⁠können, dass die Versorgung mit ⁠zentralen Produkten wie etwa Diesel, Benzin, Flugbenzin gesichert bleibt."

Das Wirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, dass es am Montag gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Versorger, Flughäfen, Airlines und Verbände zu einem Gespräch über die Kerosinversorgung eingeladen habe. Reiche hatte versichert, dass die Versorgung stabil sei.

(Bericht von Andreas Rinke redigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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