Merz: Maßnahmen wegen Energieversorgung offen

Hannover, 20. ⁠Apr (Reuters) - Nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz ist nicht entschieden, welche Maßnahmen die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Energieversorgung ergreifen wird. "Welche Maßnahmen wir dann gegebenenfalls gemeinsam vorschlagen werden, ist offen", sagte Merz am Montag ‌in Hannover. Die Bundesregierung beobachte jetzt seit gut sieben Wochen täglich die Preisentwicklung und auch die Entwicklung der verfügbaren Mengen in den ⁠Märkten. Es ⁠gebe eine enge Abstimmung mit allen zuständigen Ressorts in der Bundesregierung und Besprechungen mindestens einmal wöchentlich.

"Wir haben den kompletten, vollständigen Überblick über das, was zurzeit in den Märkten sowohl mengenmäßig als auch preismäßig geschieht", sagte er zur Kritik, dass sich die Regierung nicht ‌ausreichend mit der Versorgungslage beschäftige. "Welche Schlussfolgerungen wir ‌daraus ziehen, hängt sehr davon ab, wie dieser Konflikt jetzt weitergeht oder endet", fügte Merz mit Blick auf den Iran-Krieg hinzu. Er hatte bereits ⁠am Sonntag ebenso wie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche betont, dass die Energieversorgung Deutschlands ‌gesichert sei.

Merz dämpfte die Erwartungen ⁠an die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, die er am Sonntag angekündigt hatte. Es sei keine gesonderte Sitzung zur gegenwärtigen Lage auf den Energiemärkten. Er habe darauf hingewiesen, dass sich "in den ‌nächsten Tagen" der Nationale Sicherheitsrat ⁠auch mit dieser Frage beschäftigen werde. ⁠Der geheim tagende Sicherheitsrat tage etwa alle sechs Wochen. Am wichtigsten sei jetzt Druck auf die USA und den Iran, den Krieg zu beenden. "Wir haben gesehen, dass mit der kurzfristigen Öffnung der Straße von Hormus die Ölpreise schnell gefallen sind. Wir haben aber auch gesehen, dass mit der sehr bedauerlichen erneuten Schließung der Straße von Hormus die Preise sehr schnell wieder gestiegen sind."

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)