Merz sieht Brasilien als wichtigen Lieferanten Seltener Erden
Hannover, 20. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz betrachtet Brasilien als potenziell wichtigen Rohstoff-Lieferanten für Deutschland. "Brasilien verfügt über ein enormes Potenzial bei Seltenen Erden", sagte Merz am Montag auf den deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen in Hannover. "Nach Schätzungen sind es weltweit die zweitgrößten Reserven." 90 Prozent seien es bei den bekannten Reserven des kritischen Rohstoffs Niob, der für die Solarzellen-Produktion dringend gebraucht wird. Zudem gebe es große Chancen beim kostengünstigen Abbau bestimmter Metalle, die für die E-Mobilität und für Windkraftanlagen benötigt würden. "Das ist natürlich auch für Deutschland alles hochattraktiv." Schon 2024 hätten die Rohstoffimporte aus Brasilien ein Volumen von etwa drei Milliarden Euro gehabt.
"Deutschland ist dazu bereit, Brasilien mit technologischem Know-how und Expertise zu unterstützen, um diese Beziehungen weiter auszubauen", sagte Merz auf die brasilianische Forderung nach mehr Technologietransfer und Verarbeitungskapazitäten. Merz betonte, dass es mit dem EU-Mercosur-Freihandelsabkommen möglich sei, das Handelsvolumen von rund 20 Milliarden Euro in 2024 stark zu steigern. "Ich schließe mich ausdrücklich dem ambitionierten Ziel an, dieses Handelsvolumen in den nächsten Jahren zu verdoppeln", sagte er.
Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Hannover-Messe. Am Nachmittag finden in Hannover auch deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt.
(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)