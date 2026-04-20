Merz sieht Brasilien als wichtigen Lieferanten Seltener Erden

Hannover, 20. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz betrachtet Brasilien als potenziell wichtigen Rohstoff-Lieferanten für Deutschland. "Brasilien verfügt über ein enormes Potenzial bei Seltenen Erden", sagte Merz am Montag auf ‌den deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen in Hannover. "Nach Schätzungen sind es weltweit die zweitgrößten Reserven." 90 Prozent seien es ⁠bei ⁠den bekannten Reserven des kritischen Rohstoffs Niob, der für die Solarzellen-Produktion dringend gebraucht wird. Zudem gebe es große Chancen beim kostengünstigen Abbau bestimmter Metalle, die für die E-Mobilität und für Windkraftanlagen benötigt ‌würden. "Das ist natürlich auch für ‌Deutschland alles hochattraktiv." Schon 2024 hätten die Rohstoffimporte aus Brasilien ein Volumen von etwa drei Milliarden Euro ⁠gehabt.

"Deutschland ist dazu bereit, Brasilien mit technologischem Know-how und ‌Expertise zu unterstützen, um ⁠diese Beziehungen weiter auszubauen", sagte Merz auf die brasilianische Forderung nach mehr Technologietransfer und Verarbeitungskapazitäten. Merz betonte, dass es mit dem EU-Mercosur-Freihandelsabkommen ‌möglich sei, das Handelsvolumen ⁠von rund 20 Milliarden Euro ⁠in 2024 stark zu steigern. "Ich schließe mich ausdrücklich dem ambitionierten Ziel an, dieses Handelsvolumen in den nächsten Jahren zu verdoppeln", sagte er.

Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Hannover-Messe. Am Nachmittag finden in Hannover auch deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)