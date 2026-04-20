Merz und Lula betonen enge europäisch-brasilianische Zusammenarbeit

Hannover, 19. Apr (Reuters) - ⁠Bei der Eröffnung der Hannover-Messe haben sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva für engere Beziehungen zwischen dem südamerikanischen Land und der EU ausgesprochen. Beide begrüßten, dass am 1. Mai das Mercosur-EU-Freihandelsabkommen in Kraft treten wird. Dies sei ein Signal, "dass wir an der multilateralen Ordnung festhalten, dass wir eine regelbasierte Wirtschaftsordnung wollen, dass wir diese Zusammenarbeit ‌auch mit möglichst wenig, am besten keinen Zöllen wollen", sagte Merz am Sonntagabend. Lula pries Brasilien, das in diesem Jahr das Partnerland für die weltgrößte Industriemesse in Hannover ist, als verlässlichen und wichtigen Partner auch bei Rohstoffen.

Obwohl ⁠erst 30 Prozent ⁠des Mineralpotenzials Brasiliens kartiert seien, verfüge das Land bereits über die weltweit größten Niobvorkommen, die zweitgrößten Vorkommen an Graphit und Seltenen Erden sowie die drittgrößten Nickelvorkommen, sagte Lula. "Diese Rohstoffe müssen als Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dienen", fügte Lula hinzu, der deshalb forderte, dass mehr Technologietransfer und Verarbeitungskapazitäten in sein Land kommen müssten. Er wolle mit Merz über die ganze Breite der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen, auch über Künstliche Intelligenz sowie Rechenzentren.

Merz wiederum pries Deutschland als ‌wichtigen Investitionsstandort an. Er treffe sich am Montag auch mit der Initiative "Made ‌for Germany", der sich weit mehr als 100 Unternehmen angeschlossen hätten. Die Zusagen für Investitionen in Deutschland lägen mittlerweile bei rund 800 Milliarden Euro.

Durch das Mercosur-EU-Abkommen entstehe mit mehr als 700 Millionen Einwohnern der größte Binnenmarkt der Welt, betonte der Kanzler. Neben den ⁠27 EU-Ländern gehören dazu bisher die südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Lula kritisierte, dass die Welthandelsorganisation nicht ‌mehr handlungsfähig sei. Beide setzten sich für Multilateralismus in der ⁠Welt ein.

Der Kanzler lobte Brasilien zudem als Vorreiter bei der Nutzung von Biokraftstoffen für den Verkehr. Der brasilianische Präsident sagte, dass sein Land deshalb auch nicht so stark vom Iran-Krieg betroffen sei. Merz hatte den brasilianischen Präsidenten bereits am Nachmittag in Hannover empfangen. Am Montag finden dort auch die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt.

KRITIK ‌AUS INDUSTRIE UND VON HANNOVER-OB

Deutliche Kritik kam von der Industrie ⁠und dem Bürgermeister von Hannover, Belit Onay. Der Präsident ⁠des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Gunther Kegel, forderte Merz auf, dass die Bundesregierung "einen großen Wurf" an Reformen beschließen müsse. "Wir brauchen dringend eine Reform der Sozialsysteme und eine Reduzierung der Sozialwirtschaft, niedrige Stromkosten", sagte Kegel. Der EU-Binnenmarkt müsse vollendet und die Bürokratie auf EU-Ebene deutlich abgebaut werden.

Der Grünen-Politiker Onay kritisierte die Einwanderungspolitik der Regierung. "Die restriktive Zuwanderungspolitik der Bundesregierung ist eine entscheidende Hürde, die Fachkräfte immer mehr davon abhält, nach Deutschland zu kommen oder hier zu bleiben, weil diese Integration in die Arbeitsmärkte zunehmend erschwert wird", kritisierte Hannovers Bürgermeister.

Merz sagte dagegen: "Wir brauchen Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt." Deshalb bringe die Bundesregierung "das modernste digital gestützte Einwanderungssystem" auf den Weg, das es in Europa gebe. ⁠Mit der Work-and-Stay-Agentur solle Einwanderung in den Arbeitsmarkt "ganz überwiegend digital und in kürzester Zeit ermöglicht" werden.

(Bericht von Andreas Rinke und Isabel Teles, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)