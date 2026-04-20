Hannover, ⁠19. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz strebt eine substanzielle Lockerung der EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz (KI) an. "Ich werde mich dafür einsetzen, die europäische ‌KI-Regulierung zu erleichtern und wenn möglich industrielle KI aus dem gegenwärtig zu engen Korsett ⁠der KI-Regulierung ⁠der Europäischen Union herauszulösen", sagte Merz am Sonntagabend in Hannover zur Eröffnung der Industriemesse mit mehr als 4000 Ausstellern. "So können wir es nicht machen", kritisierte er. ‌Die EU-Kommission habe die KI-Verordnung ‌vor vielen Jahren geplant, als die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI nicht absehbar gewesen seien. "KI ⁠wird zu mehr Effizienz und Produktivität, zu ‌optimiertem Ressourceneinsatz und vor ⁠allem zu reduzierten Kosten beitragen", sagte er. Sie werde "so die Wettbewerbsfähigkeit industrieller Produktion stärken".

Der Präsident des Verbands der Elektro- ‌und Digitalindustrie (ZVEI), ⁠Gunther Kegel, hatte genau diese ⁠Herausnahme des Industriebereichs aus der europäischen KI-Regulierung gefordert. Deutsche Firmen beklagen seit langem zu restriktive EU-Vorgaben beim KI-Einsatz. Merz hatte die EU-Kommission mehrfach zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Richtlinien aufgefordert.

(Bericht von Andreas Rinke,Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)