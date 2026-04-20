Merz will industrielle KI aus EU-Richtlinien herausnehmen

Hannover, 19. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz strebt eine substanzielle Lockerung der EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz (KI) an. "Ich werde mich dafür einsetzen, die europäische KI-Regulierung zu erleichtern und wenn möglich industrielle KI aus dem gegenwärtig zu engen Korsett der KI-Regulierung der Europäischen Union herauszulösen", sagte Merz am Sonntagabend in Hannover zur Eröffnung der Industriemesse mit mehr als 4000 Ausstellern. "So können wir es nicht machen", kritisierte er. Die EU-Kommission habe die KI-Verordnung vor vielen Jahren geplant, als die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI nicht absehbar gewesen seien. "KI wird zu mehr Effizienz und Produktivität, zu optimiertem Ressourceneinsatz und vor allem zu reduzierten Kosten beitragen", sagte er. Sie werde "so die Wettbewerbsfähigkeit industrieller Produktion stärken".
Der Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Gunther Kegel, hatte genau diese Herausnahme des Industriebereichs aus der europäischen KI-Regulierung gefordert. Deutsche Firmen beklagen seit langem zu restriktive EU-Vorgaben beim KI-Einsatz. Merz hatte die EU-Kommission mehrfach zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Richtlinien aufgefordert.
(Bericht von Andreas Rinke,Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)