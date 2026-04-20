Nahost-Eskalation drückt Dax zum Wochenstart

Wegen der erneuten Eskalation in Nahost hat der Dax am Montag einen Teil seiner kräftigen Freitagsgewinne wieder abgegeben. Die Situation in der Straße von Hormus ist weiterhin unübersichtlich und stark angespannt. Nachdem der Iran am Freitag die Öffnung der Meerenge bis zur restlichen Dauer der Waffenruhe am Mittwoch angekündigt hatte, wurde dies nach nur einem Tag wieder zurückgenommen.

Als Grund nannte die Armeeführung die fortdauernde Blockade iranischer Häfen durch die USA. Zudem lehnt die iranische Führung laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein zweites Treffen mit US-Vertretern ab und verwies neben der Blockade auf übertriebene Forderungen und einen ständigen Kurswechsel der USA. Die Ölpreise stiegen wieder deutlich und die Anleger am Aktienmarkt meiden erneut Risiken.

Kurz nach dem Handelsstart büßte der Leitindex 1,24 Prozent auf 24.397 Punkte ein, hielt sich damit aber weiter über der viel beachten 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gleitende Linie ist für charttechnisch interessierte Anleger ein wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten verlor 1,35 Prozent auf 31.520 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging um 1,23 Prozent abwärts.

Unicredit wird heute neue Details vorlegen

Die italienische Großbank Unicredit wirft der von ihr umworbenen Commerzbank eine unzureichende Vorbereitung ‌auf künftige Herausforderungen vor. Das Frankfurter Geldhaus sei übermäßig auf kurzfristige ⁠Ergebnisse ⁠ausgerichtet, teilte UniCredit am Montag mit. Die Commerzbank solle sich für die Zukunft neu aufstellen, das Umsatzwachstum beschleunigen und ‌sich auf Investitionen und ‌den Wandel konzentrieren. Unicredit-Chef Andrea Orcel werde dazu um 09.00 ⁠Uhr eine Telefonkonferenz abhalten.

Die Aktie der Commerzbank legte zu Handelsbeginn rund ein Prozent zu.

Unicredit hatte im ‌März ein 35 ⁠Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt, an der sie bereits fast 30 ‌Prozent ⁠der Anteile hält. Damit ⁠will sie die 30-Prozent-Hürde überspringen, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen.

Ministerpräsident-Aussage lässt VW-Aktie fallen

Nicht nur steigende Ölpreise aufgrund des sich erneut verschärfenden Nahost-Konflikts belasten die Aktie, sondern auch Aussagen von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. Wie der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, ist er offen für Gespräche über die Möglichkeit, chinesische Autohersteller Fahrzeuge in den deutschen Volkswagen-Werken produzieren zu lassen, da VW weiter mit Entlassungen und Überkapazitäten an seinen Standorten zu kämpfen habe.

In den ersten Handelsminuten verlor die Aktie von VW rund drei Prozent.

Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent Stimmrechtsanteil der zweitgrößte Anteilseigner von VW nach der Beteiligungsholding Porsche SE und hat bei wichtigen Entscheidungen ein Vetorecht.

(Mit Material von dpa-afx)

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