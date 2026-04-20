Nahost-Sorgen belasten Dax - Energiesektor fester

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 20. ⁠Apr (Reuters) - Sorgen vor einer erneuten Eskalation im Nahen Osten haben den Dax wieder ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp 1,5 Prozent im ‌Minus bei 24.385,04 Punkten. Am Freitag hatte er nach der vom Iran inzwischen wieder zurückgenommenen Öffnung der Straße ⁠von Hormus ⁠fast 2,5 Prozent zugelegt.

"Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Sorge vor einem Scheitern der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ‌ist wieder gewachsen, nachdem die USA ‌ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmten und der Iran mit Vergeltung drohte. Zudem blockierte der Iran am Wochenende wieder die Straße ⁠von Hormus und lehnte eine neue Verhandlungsrunde ab, die die ‌USA vor dem Auslaufen der ⁠Feuerpause am Dienstag anstoßen wollten.

Bei den Einzelwerten gerieten Aktien aus dem Technologie-, Reise- und Industriesektor unter Druck. Gefragt waren hingegen Anteilsscheine von Unternehmen, die von ‌der Schließung der Straße ⁠von Hormus profitieren. Im Dax ⁠rückten E.ON und RWE um jeweils rund ein Prozent vor. Zu den Gewinnern zählten auch Spezialisten im Bereich erneuerbarer Energien, etwa Nordex und SMA Solar. Zugleich trieb die Aussicht auf eine geringere Konkurrenz die Papiere des Düngemittelherstellers Verbio um vier Prozent nach oben und damit an die SDax-Spitze.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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