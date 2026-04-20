Spannungen in Straße von Hormus

Ölpreise steigen wieder deutlich

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Ölspeicher sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Kalyakan

Vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen den USA und dem Iran kostet Rohöl wieder deutlich mehr. Die Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni ging mit einem Kurs von knapp 97 US-Dollar in die Handelswoche und war damit über sieben Prozent teurer als noch in der vergangenen Woche. Zuletzt notierte der Brent-Preis mit 5,57 Prozent im Plus bei 95,41 US-Dollar. Auch die US-Sorte WTI legte ähnlich stark zu. Zu Beginn des Krieges Ende Februar lag der Preis für Brent noch bei unter 70 Dollar.

Für Spannungen sorgte vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.

Der Vorfall stellte eine neue Belastung für das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran dar - und das wenige Tage vor dem Ablauf der vereinbarten Waffenruhe. Sie endet in der Nacht zu Mittwoch (MESZ). Zwar will die US-Seite heute zur zweiten Verhandlungsrunde mit dem Iran in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen. Aus Teheran gab es aber noch keine Bestätigung für die Gespräche.

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