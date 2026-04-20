Oracle - Erfolgreiche Bodenbildung

Im Verlauf der scharfen Preiskorrektur von September 2025 bis Anfang Februar bei 2026 fiel die Oracle-Aktie von ihrem Rekordhoch bei 345,72 USD im Tief auf nur noch 135 USD zurück. In der Konsequenz korrigierten auch diverse quantitative Indikatoren (z. B. MACD, RSL) von rekordhohen Niveaus nahtlos auf historische Tiefstände. So notieren die beiden angeführten Trendfolger im Wochenbereich so niedrig wie niemals zuvor – stabilisieren sich aktuell und arbeiten in Person des MACD an einem neuen Einstiegssignal. Damit könnte die beschriebene Verkaufswelle inzwischen ihr Ende gefunden haben. In diesem Zusammenhang lohnt sich der Blick auf die jüngste Kursentwicklung: Die Ausverkaufskerze von Anfang Februar hat die Leitplanken gesetzt, innerhalb derer sich die Oracle-Aktie seither weitestgehend bewegt hatte. Der jüngste Anstieg über die Hochs bei 171,20/171,76 USD sorgt nun für den Abschluss einer Bodenbildung sowie den Startschuss in Sachen "technischer Aufwärtsreaktion" in Richtung der horizontalen Barrieren bei 200 USD. Als engmaschige Absicherung sind dagegen die angeführten Ausbruchsmarken prädestiniert.

Oracle (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Oracle

Quelle: LSEG, tradesignal²

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