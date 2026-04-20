Original-Research: Somec S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG

20.04.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A.

     Unternehmen:              Somec S.p.A.
     ISIN:                     IT0005329815

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 22,70 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2025 mit starker Profitabilitäts- und Cashflow-Verbesserung
abgeschlossen; hoher Auftragsbestand eröffnet Wachstumspotenzial

Umsatzentwicklung GJ 2025

Am 25.03.2026 hat der Somec-Konzern seine vorläufigen Geschäftszahlen für
das vergangene Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Hiernach musste die
Engineering-Gesellschaft v.a. aufgrund von negativen Wechselkurseffekten und
der verstärkten Fokussierung auf margenträchtigere Projekte einen
Konzernumsatzrückgang um 3,3% auf 370,02 Mio. EUR (VJ: 382,82 Mio. EUR)
hinnehmen. Auf Basis konstanter Wechselkurseffekte betrug der Umsatzrückgang
2,1%.

Hinsichtlich der Umsatzzusammensetzung entfiel der überwiegende Teil der
Konzernumsatzerlöse (ca. 59,4%) auf die Kernsparte "Horizons". In diesem
Geschäftsbereich wurde hauptsächlich durch negative Wechselkurseffekte
(umsatzbelastender Effekt: ca. 4,0 Mio. EUR) und Verzögerungen bei der
Fertigstellung von Glasfassadenprojekten in USA und Europa ein signifikanter
Umsatzrückgang um 8,0% auf 219,8 Mio. EUR (VJ: 239,0 Mio. EUR) verzeichnet.
Daneben hat auch die verstärkte strategische Fokussierung auf margenstärkere
Glasfassadenprojekte mit besonders hoher Wertschöpfung die Erlösentwicklung
negativ beeinflusst.

Entgegengesetzt entwickelte sich hingegen das zweitgrößte Segment "Mestieri"
mit einem deutlichen Umsatzerlösanstieg um 6,4% auf 95,3 Mio. EUR (VJ: 89,6
Mio. EUR). Das erzielte Wachstum wurde durch bedeutende Umsatzbeiträge aus
Schiffsausstattungsprojekten und zunehmende Synergien zwischen den drei
Geschäftsbereichen befeuert. Laut Unternehmensangaben haben die in den
letzten Monaten gewonnenen, großen, prestigeträchtigen Aufträge den
erfolgreichen Ansatz des Managements für die "Mestieri"-Sparte bestätigt,
der auch durch eine verstärkte Integration des Geschäftsbereichs in den
Konzern vorangetrieben wurde.

Auch im volumenmäßig kleinsten Segment "Talenta" wurde ein deutlicher
Umsatzanstieg um 6,1% auf 62,5 Mio. EUR (VJ: 58,9 Mio. EUR) erzielt. Das
Erlöswachstum basierte auf einem Anstieg des Projektvolumens im Segment
Küchen und Gastronomiebereiche des Schiffsbausektors. Die verzeichnete
Ausweitung der maritimen Umsatzerlöse wurde durch eine stärkere Präsenz in
ausländischen Werften gestützt und hat damit die Marktposition des Konzerns
unter den Branchenführern in diesem Bereich gefestigt.

Auch die Auftragslage des Somec-Konzerns hat sich positiv entwickelt. So
konnte das Unternehmen seinen Auftragsbestand zum Ende des vergangenen
Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahresstichtag signifikant auf 771,0
Mio. EUR (31.12.2024: 744,0 Mio. EUR) ausbauen. Zudem hat die
Engineering-Gesellschaft auch über den Bilanzstichtag 31.12.2025 hinaus
bereits Aufträge im Gesamtwert von mehr als 95,0 Mio. EUR erhalten.

Unsere Konzernumsatzschätzung wurde damit (Umsatz GBCe: 387,76 Mio. EUR)
insbesondere aufgrund eines deutlich schwächer als erwartet verlaufenden
"Horizons"-Kernsegments (v.a. hinsichtlich der Top-Line-Performance im
Schlussquartal) verfehlt.

Ergebnisentwicklung im GJ 2025

Ergebnisseitig konnte der Somec-Konzern trotz der rückläufigen
Umsatzentwicklung v.a. dank der zunehmenden Konzentrierung auf
margenträchtigere Projekte auf allen Ergebnisebenen deutliche Ertrags- und
damit Profitabilitätsverbesserungen erreichen. So hat das operative Ergebnis
(EBITDA) deutlich um 12,7% auf 33,32 Mio. EUR (VJ: 29,58 Mio. EUR) zugelegt.
Gleichzeitig verbesserte sich die EBITDA-Marge signifikant auf 9,0% (VJ:
7,7%). Der Margenanstieg reflektiert die Mehrjahres-Managementstrategie mit
dem verstärkten Fokus auf ausgewählte margenstarke Aufträge, einer
(besseren) Ausbalancieung des Umsatzmixes und höheren Kosteneffizienzen.

Korrigiert um angefallene Sondereffekte (z.B. aus Restrukturierungen oder
Einmaleffekten) wurde sogar ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA
(Adj. EBITDA) um 14,0% auf 34,31 Mio. EUR (VJ: 30,09 Mio. EUR) erzielt. Die
bereinigte EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) konnte ebenso signifikant auf
9,3% (VJ: 7,9%) gesteigert werden.

In Bezug auf die Ergebniszusammensetzung entfiel der überwiegende Teil des
Konzern-EBITDA (ca. 61,0% des Konzern-EBITDAs) auf das Kerngeschäftsfeld
"Horizons", wobei der primäre Ergebnistreiber v.a. die "Mestieri"-Sparte
war. Das "Horizons"-Segment musste, bedingt durch ein schwächeres
Glasfassadenbusiness, welches insbesondere durch Rohstoffzölle auf dem
US-Markt negativ beeinträchtigt wurde, einen signifikanten Rückgang des Adj.
EBITDA auf 20,9 Mio. EUR (VJ: 25,5 Mio. EUR) hinnehmen. Deutlich robuster
entwickelte sich die Adj. EBITDA-Marge dieses Segments, welche moderat auf
9,5% (VJ: 10,7%) zurückgegangen ist und sich damit weiterhin im nahezu
zweistelligen Margenniveau bewegt.

Deutlich konträr hierzu entwickelte sich das "Mestieri"-Segment mit einem
sprunghaften Anstieg des Adj. EBITDA auf 8,3 Mio. EUR (VJ: 0,3 Mio. EUR) und
einer dynamischen Verbesserung der Adj. EBITDA-Marge auf 8,8% (VJ: 0,4%).
Diese enorme Kennzahlenverbesserung ist primär auf eine starke Performance
im Bereich der Schiffsinteriorsprojekte zurückzuführen, die auch von in den
vergangenen Jahren durchgeführten Reorganisation- und
Reintegrationsmaßnahmen (u.a. Umstrukturierung des Managements und
Verbesserung des Projektmanagements) innerhalb des Segments deutlich
profitiert hat.

Ebenso positiv hat sich die "Talenta"-Sparte entwickelt mit einem
signifikanten Adj. EBITDA-Zuwachs um 19,0% auf 5,0 Mio. EUR (VJ: 4,2 Mio. EUR),
woraus sich eine im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Adj. EBITDA-Marge von
8,0% (VJ: 7,2%) ergab. Der deutliche Ergebnisanstieg basiert auf einer
starken Performance bei maritimen Projekten im Bereich der Schiffsküchen.

Die positive Ergebnisentwicklung spiegelt sich auch in einer deutlichen
Verbesserung des Cashflows aus operativen Geschäftsaktivitäten wider. So
konnte der operative Cashflow infolge der weiteren signifikanten
Margenverbesserung und deutlich positiven Effekten aus Working
Capital-Optimierungsmaßnahmen zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres im
Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 37,60 Mio. EUR (31.12.2024: 27,44 Mio. EUR)
erhöht werden.

Durch die starke Cash-Generierung wurde die Nettoverschuldung (Net Financial
Position / NFP) und der Verschuldungsgrad (Leverage NFP / EBITDA) deutlich
auf 36,5 Mio. EUR (VJ: 58,6 Mio. EUR) bzw. 1,06x (VJ: 1,95 x) verbessert. Bis
zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres stellt die Engineering-Gesellschaft
sogar eine weitere Verbesserung des "Leverages" von unter 1,0x in Aussicht.

Damit hat der Somec-Konzern seine qualitative Guidance bezüglich einer
deutlichen operativen Margenverbesserung und Reduzierung des
Verschuldungsgrades ("Leverage"-Senkung) erfüllt. Auch unsere
EBITDA-Prognose (GBCe: 33,17 Mio. EUR) wurde erreicht.

Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und
Steuereffekten wurde zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres ein deutlich
verbessertes Konzernnettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 4,82 Mio.
EUR (VJ: -3,30 Mio. EUR) erzielt.

Prognosen und Modellannahmen

Mit der kürzlichen Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen hat der
Somec-Konzern keinen detaillierten Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr
2026 bekannt gegeben. Dennoch hat sich das Somec-Management im letzten
Conference-Call optimistisch gezeigt, dass das Unternehmen aufgrund des
derzeit starken Auftragsbestands im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich
wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren wird.

Angesichts der unter unseren Erwartungen verlaufenen Umsatzentwicklung im
vergangenen Geschäftsjahr und dem zunehmenden schwierigeren Umfeld
(Iran-Konflikt, Zollbelastungen, Ölpreisschock etc.) für die Gesellschaft,
haben wir unsere bisherigen Umsatzschätzungen nach unten angepasst. Für das
aktuelle Geschäftsjahr 2026 und 2027 kalkulieren wir nun mit Konzernumsätzen
von 379,94 Mio. EUR (zuvor: 401,23 Mio. EUR) bzw. 389,87 Mio. EUR (zuvor: 419,83
Mio. EUR). Hinsichtlich des Folgejahres 2028, welches wir erstmals in unsere
Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit Umsatzerlösen von
399,73 Mio. EUR.

In Anbetracht der zuletzt starken Margen- und Cashflow-Verbesserung, die im
Rahmen unserer Erwartungen lag, haben wir unsere bisherigen
Ergebnisschätzungen lediglich leicht reduziert. Für die Geschäftsjahre 2026
und 2027 gehen wir nun von einem EBITDA in Höhe von 36,25 Mio. EUR (zuvor:
36,53 Mio. EUR) bzw. 38,13 Mio. EUR (zuvor: 39,79 Mio. EUR) aus. Bezüglich des
darauffolgenden Geschäftsjahr 2028 kalkulieren wir mit einem weiteren
EBITDA-Anstieg auf 40,53 Mio. EUR. Entsprechend sollte sich parallel zum
erwarteten Wachstum die EBITDA-Marge von zuletzt 9,0% weiter schrittweise
verbessern können auf prognostizierte 10,1% im Geschäftsjahr 2028.

Vor dem Hintergrund des starken Auftragsbestands zum Geschäftsjahresende
2025 in Höhe von 771,0 Mio. EUR und der im bisherigen Jahresverlauf weiter
gewonnenen Aufträge im Gesamtvolumen von fast 100,0 Mio. EUR, sollte es Somec
gelingen, im aktuellen Geschäftsjahr wieder auf den Wachstumskurs
zurückzukehren. Als kurz- und mittelfristiger Wachstumstreiber sollte sich
weiterhin das maritime Business des Konzerns innerhalb der verschiedenen
Sparten und das noch relativ junge "Mestieri"-Wachstumsprojekt erweisen. Die
"Mestieri"-Sparte hat zuletzt stark an Momentum gewonnen und sollte v.a.
durch die verstärkte Ausrichtung auf das vielversprechende "Luxury
Hospitality"-Segment (Luxushotels, Resorts, Boutiquen etc.) seinen
Expansionskurs weiter fortsetzen können.

Basierend auf unseren angepassten Prognosen haben wir ein neues Kursziel in
Höhe von 22,70 EUR (zuvor: 23,35 EUR) errechnet. Unsere leichte Kurszielsenkung
resultiert aus unserer Erhöhung der Kapitalkosten infolge des angestiegenen
risikofreien Zinses (von zuletzt 2,5% auf derzeit 3,0%). Kurszielerhöhend
wirkte der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere
Detailschätzperiode, der zu einer höheren Ausgangsbasis für die Prognosen
der darauffolgenden Geschäftsjahre führte. In Bezug auf das aktuelle
Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein
deutliches Kurspotenzial in der Somec-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ec7c4b42d3370ae7274a9d64aa2ea1de

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.04.2026 (17:40 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 20.04.2026 (10:30 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=9381d8f2-3c22-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2310804 20.04.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Somec

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rallygestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien habengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News