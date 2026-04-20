Preis für Opec-Öl gefallen

dpa-AFX · Uhr
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WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gesunken. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 99,60 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,19 Dollar weniger als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/la/nas

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