Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Beamten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Beamten:

"Wer im politischen Berlin sein Geld verdient, lernt im Laufe der Jahre sehr viele sehr beeindruckende Beamte kennen. In den Ministerien des Bundes arbeiten gute Leute: hochqualifiziert, leistungsbereit, belastbar, beeindruckend. Allgemeines Schimpfen auf die unfähigen und faulen Beamten geht an der Sache vorbei. Doch hat die Koalition in der vergangenen Woche einen Reform-Mix ersonnen, der den ohnehin schon angeschlagenen Ruf der Staatsdiener, der Beamten und Angestellten des Staates, weiter beschädigen könnte, und das Schlimme ist: Die Spitzen der Koalition scheinen es bisher nicht zu merken. Die Wut auf die Beamten könnte sich an zwei Dingen entzünden: Bei den Einsparungen im Gesundheitssystem sind sie ausgenommen. Dafür aber dürften hauptsächlich sie von den Maßnahmen profitieren, die sich die Regierung ausgedacht hat, um die stark gestiegenen Preise für Benzin und Diesel auszugleichen. Das klingt unglaublich? Es ist aber so."/yyzz/DP/he