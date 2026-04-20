Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Gesundheitsreform

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Gesundheitsreform:

"Gewerkschafter rufen zu Protesten auf, Lobbygruppen aller Art wollen ihre Klientel aus den Sparmaßnahmen heraushalten, Politiker unterschiedlichster Couleur haben Zweifel an bestimmten Punkten, Verbraucherschützer fordern mehr Zeit: Das Trommelfeuer auf die geplante Gesundheitsreform hat begonnen. Und genau deshalb darf das Tempo von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nicht gedrosselt werden. Es muss schnell gehen, damit die Reform tatsächlich Realität wird. Oder anders: Augen zu und durch. Denn so, wie es seit Jahren läuft, geht es nicht weiter. Immer neue Ausgabensteigerungen zu produzieren, die deutlich über der allgemeinen Inflation liegen und immer neue Beitragserhöhungen hervorrufen, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer stärker und stärker belasten, sind nicht mehr hinnehmbar. Es muss gespart werden. Das ist unerfreulich. Aber dringend nötig."/yyzz/DP/he