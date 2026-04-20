Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu den Auswirkungen des Iran-Krieges
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu den Auswirkungen des Iran-Krieges:
"Um aus den Krisen zu lernen, muss noch nicht mal die Vorsorge gegen den Klimawandel überstrapaziert werden. Es reichen einfache wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen. Letztlich verhindert Gleichgültigkeit, dass zukunftsweisende Industrien finanziert werden können."/yyzz/DP/he
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