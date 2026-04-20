Reiche: Kerosin-Versorgung in Deutschland trotz Warnungen gesichert

Berlin, 20. ⁠Apr (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält trotz Warnungen vor Engpässen die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Kerosin für Flugzeuge für gesichert. "Ich bleibe bei meiner Aussage, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet ist, sowohl (bei) Benzin, Diesel als auch Kerosin", sagte ‌die CDU-Politikerin am Montag im Deutschlandfunk. Sie reagierte damit auf eine Warnung des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, wonach in Europa bereits ⁠im Mai ⁠Kerosin knapp werden könnte.

Reiches Ministerium berät aber mit der Branche über mögliche Maßnahmen. Für Montag habe sie Vertreter von Versorgern, Flughäfen und Fluggesellschaften zu Gesprächen eingeladen. "Eine Maßnahme ist, mit der Branche zu sprechen, ob und wie weit die strategische Reserve, die wir haben, weiter genutzt werden kann ‌und wie wir die Raffineriekapazitäten in Deutschland ‌hochhalten", sagte Reiche.

Die Ministerin verwies darauf, dass 50 Prozent des Kerosins aus deutscher Produktion stammten. Deutschland verfüge über elf Raffinerien, die Kerosin produzierten, sowie über strategische ⁠Reserven. In diesem Zusammenhang warnte Reiche den Koalitionspartner SPD sowie Grüne und ‌Linke vor der Einführung einer sogenannten ⁠Übergewinnsteuer, da diese die für die Versorgungssicherheit wichtigen Raffinerien treffen würde.

Bei dem virtuellen Treffen mit der Branche am Montag sind nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium neben dem Verkehrsministerium auch Vertreter der Luftfahrt-, ‌Mineralöl- und Raffineriebranche dabei.

Zur Stabilisierung der ⁠Märkte hat sich Deutschland bereits an ⁠einer IEA-Freigabe strategischer Ölreserven beteiligt. Im Rahmen einer ersten Freigabe werden laut Ministerium bis Ende April unter anderem 50.000 Tonnen Kerosin sowie 400.000 Tonnen Rohöl und 150.000 Tonnen Diesel angeboten. Der überwiegende Teil der Reserven bleibe aber unangetastet. So lagere der Erdölbevorratungsverband (EBV) aktuell rund eine Million Tonnen Kerosin. Die EU-Kommission erarbeite zudem einen Plan, um die Versorgung an allen Flughäfen in der Europäischen Union im Blick zu ⁠behalten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)