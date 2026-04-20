Schweres Erdbeben vor Japans Küste - Tsunami-Warnung

Reuters · Uhr
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Tokio, ⁠20. Apr (Reuters) - Vor der Nordostküste Japans hat sich ein ‌schweres Erdbeben ereignet. Nach vorläufigen Messergebnissen hatten ⁠die ⁠Erdstöße eine Stärke von 7,4, wie die japanische Meteorologiebehörde am Montag ‌mitteilte. Sie ‌warnte vor einem Tsunami mit Wellen ⁠von bis zu drei ‌Metern Höhe ⁠in der Präfektur Iwate und Teilen von Hokkaido.

(Reuters-Büro ‌Tokio, ⁠geschrieben von Elke ⁠Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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