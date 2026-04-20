Schweres Erdbeben vor Japans Küste - Tsunami-Warnung
Reuters · Uhr
Tokio, 20. Apr (Reuters) - Vor der Nordostküste Japans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Nach vorläufigen Messergebnissen hatten die Erdstöße eine Stärke von 7,4, wie die japanische Meteorologiebehörde am Montag mitteilte. Sie warnte vor einem Tsunami mit Wellen von bis zu drei Metern Höhe in der Präfektur Iwate und Teilen von Hokkaido.
(Reuters-Büro Tokio, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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