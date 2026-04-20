Berlin, 20. ⁠Apr (Reuters) - Die SPD pocht darauf, dass im Falle einer Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit der Hauptsitz des neuen Instituts in Deutschland liegt. "Sollte es entgegen unserer Position dennoch zu einer Transaktion kommen, dann müsste der Hauptsitz in Frankfurt liegen, weil dort der ‌geschäftliche Schwerpunkt, die Verantwortung für die deutsche Wirtschaft und damit auch das Zentrum der Entscheidungen und der Aufsicht sein müssten", sagte Armand Zorn, stellvertretender Vorsitzender ⁠der SPD-Bundestagsfraktion, am ⁠Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Avancen der Mailänder für die Commerzbank sorgen mittlerweile auch in Rom für Unruhe. Die italienische Regierung befürchte, dass UniCredit eine Verlegung des Hauptsitzes nach Deutschland anbieten könnte, um den Widerstand aus Berlin auszuräumen, hatten drei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters am Freitag gesagt. Die Regierung in Rom sei ‌dagegen, dass die Bank stärker deutsch geprägt werde. ‌Der italienische Staat verfüge über weitreichende Eingriffsrechte, um nationale Interessen zu schützen. UniCredit selbst teilte Reuters jedoch mit, dass der Hauptsitz in Italien bleiben werde.

Zorn sagte, UniCredits Vorgehen sei ⁠mehr als eine normale Transaktion in der Branche. Zentrale Fragen der Finanzstabilität und wirtschaftlichen ‌Resilienz seien berührt. "Wir bleiben deshalb bei unserer ⁠klaren Haltung: Diese Übernahme ist der falsche Weg für die Commerzbank und für den Bankenstandort Deutschland", so Zorn, der seien Wahlkreis in Frankfurts Innenstadt hat, wo auch das Bankenviertel ist. "Besonders problematisch ist der feindliche Ansatz, denn ‌eine Bankenintegration ohne gegenseitiges Vertrauen birgt erhebliche ⁠Risiken für Beschäftigte, Kunden und die Fähigkeit, ⁠den deutschen Mittelstand verlässlich zu finanzieren."

Die UniCredit hatte zuvor den Druck erhöht und dem Frankfurter Institut in seiner jetzigen Form die Zukunftsfähigkeit abgesprochen. Die Commerzbank sei nicht ausreichend auf die kommenden Herausforderungen der Branche vorbereitet und konzentriere sich zu sehr auf kurzfristige Ziele. Mit einer Strategie namens "Commerzbank Unlocked" kann nach Auffassung der Mailänder der Nettogewinn des deutschen Rivalen bis 2028 auf rund 5,1 Milliarden Euro gesteigert werden. Dies seien 600 Millionen Euro mehr als die bisherige Konsensschätzung ⁠von 4,5 Milliarden Euro am Markt.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)