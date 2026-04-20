TAGESVORSCHAU: Dienstag am 21. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. April

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day 22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M 22:05 USA: Capital One Financial , Q1-Zahlen 23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26 08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26 09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26 09:30 POL: Industrieproduktion 3/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26 16:00 USA: Lagerbestände 2/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung» +14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) +14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?» +15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen» 14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

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