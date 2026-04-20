Trading-Chance Meta: Margen-Gigant

Die Unternehmen aus den „Magnificent Seven“ haben eine enorme Marktmacht und sind in ihren Sektoren absolut führend. Durch das enorme Vertrauen in diese Unternehmen, deren Produkte wir alle praktisch täglich zwangsläufig nutzen, strömt immer wieder Kapital in diese Papiere. Daraus resultieren unglaubliche Trends, die schier nicht enden wollen. Das liegt daran, dass genau diese Unternehmen sich nicht nur mit den vorherrschenden Trends gehen, sondern sie teilweise selbst setzen. Umso interessanter ist es, sich nun die Frage zu stellen, ob auf dem aktuellen Niveau und in einem weit fortgeschrittenen Bullenmarkt ein Engagement denn überhaupt noch Sinn macht. Genau diese Frage werden wir im heutigen Artikel bestmöglich zu klären versuchen.

Was macht Meta (Facebook)?

Meta, vormals bekannt als Facebook ist in den Bereichen Social Media, Advertising und Virtual Reality tätig. Im Sektor Social Media betreibt das Unternehmen mehrere Plattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger, die es Nutzern ermöglichen, Inhalte zu erstellen, zu teilen und zu kommunizieren. Der Bereich Advertising fokussiert sich auf die Bereitstellung von Werbelösungen für Unternehmen jeder Größe. Meta bietet zielgerichtete Werbetechnologien an, durch die Werbetreibende ihre Zielgruppen auf den Social-Media-Plattformen des Unternehmens erreichen können. Zudem investiert Meta im Sektor Virtual Reality und erweiterte Realität durch Produkte wie das Oculus VR-Headset. Diese Technologien entwickeln neue Formen der Interaktion und des Erlebens von digitalen Inhalten. Meta arbeitet auch an Projekten wie dem "Metaverse", einem zusammenhängenden virtuellen Raum, der als die nächste Generation des Internets betrachtet wird.

Steiler Aufwärtstrend zurückerobert

Nach einem starken Kursrückgang zwischen 2021 und 2023 zieht der Aktienkurs seitdem wieder mit ungeheurer Dynamik an. Ein sehr enger und steiler Kanal hat sich ausgebildet, der im Zuge der jüngsten Korrektur vorübergehend nach unten verlassen worden war. Nun feiert der Aktienkurs jedoch ein beeindruckendes Comeback im steilen Trendkanal. Es bildet sich eine vermeintliche Konsolidierungs-Formation deren untere Begrenzungs-Zone von 480 bis 520 US-Dollar verläuft. Auf der Oberseite haben wir Widerstände zwischen 730 und 800 US-Dollar. Kommt es zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, so ist die Konsolidierung beendet und es eröffnet sich ein Potenzial bis zunächst 1080 Dollar. Etwaige Long-Positionen können sinnvoll unterhalb von 479 Dollar abgesichert werden via Stop-Loss. Es ist smart, unter solche auffälligen Zwischentiefs nicht direkt den Stop-Loss zu setzen, sondern etwas Puffer zu lassen. Große Adressen wissen, dass private Händler ihre Stopps gerne unmittelbar unter markante Zwischentiefs setzen und könnten geneigt sein, diese abzufischen, sofern es sich lohnen würde.

Quelle: www.tradingview.com

Nun wollen wir einen Blick voraus werfen und schauen, wie sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellt. Schließlich wird an der Börse die Zukunft gehandelt, so schön vergangene Gewinne und Errungenschaften auch sein mögen.

Die Meta-Plattform Inc. nimmt am globalen Kapitalmarkt eine Ausnahmestellung ein, da das Unternehmen eine fast beispiellose Marktmacht im Bereich der digitalen Kommunikation und Werbung konzentriert. Durch das Ökosystem aus Facebook, Instagram und WhatsApp erreicht der Konzern täglich Milliarden von Menschen, was ihn zu einem unverzichtbaren Partner für Werbetreibende weltweit macht. Diese Dominanz basiert vor allem auf dem enormen Datenschatz und den hochentwickelten Algorithmen, die eine präzise Zielgruppenansprache ermöglichen und Meta somit eine stabile Vormachtstellung im Duopol mit Google sichern. Trotz zunehmender regulatorischer Hürden und strengerer Datenschutzbestimmungen bleibt die Markteintrittsbarriere für Konkurrenten aufgrund der massiven Netzwerkeffekte extrem hoch, was die Aktie langfristig als defensiven Anker im Technologiesektor positioniert.

Die geschäftliche Entwicklung der letzten Jahre war geprägt von einem radikalen Wandel, den Mark Zuckerberg unter dem Slogan des „Year of Efficiency“ einläutete. Nachdem das Unternehmen durch explodierende Kosten in der Metaverse-Sparte und sinkende Werbeeinnahmen zeitweise unter Druck geraten war, gelang durch konsequente Kosteneinsparungen und eine Neuausrichtung der Monetarisierung – insbesondere durch Kurzvideoformate wie Reels – ein beeindruckender Turnaround. Die Profitabilität hat sich deutlich stabilisiert, da Meta es geschafft hat, die Werbeeffizienz trotz der Einschränkungen durch Apples Tracking-Richtlinien mithilfe von künstlicher Intelligenz wieder zu steigern. Dies spiegelt sich in einer robusten Cashflow-Generierung wider, die es dem Unternehmen erlaubt, sowohl massive Investitionen in die Zukunft zu tätigen als auch Kapital über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anleger zurückzugeben.

In der künftigen Planung setzt Meta alles auf die Karte der künstlichen Intelligenz, die mittlerweile als das fundamentale Rückgrat aller Dienste fungiert. Während das ursprüngliche Ziel des „Metaverse“ als langfristige Vision bestehen bleibt, liegt der Fokus kurz- bis mittelfeldig auf der Integration von generativer KI in die Werbetools und Nutzeroberflächen. Durch die Entwicklung eigener Sprachmodelle wie Llama strebt Meta danach, die Abhängigkeit von anderen Betriebssystemherstellern zu verringern und eine eigene, KI-gestützte Infrastruktur für die nächste Generation des Internets zu schaffen. Die strategische Verbindung von Hardware, wie den Ray-Ban-Smart-Glasses, und hochmodernen Software-Assistenten soll sicherstellen, dass Meta auch in einer Welt nach dem Smartphone die primäre Schnittstelle für die menschliche Interaktion und den digitalen Konsum bleibt.

Fazit

Eine Aktie, die aus unserer Sicht in jedes gut diversifizierte und performance-orientierte Aktien-Portfolio gehört. Entsprechend der starken Wachstumsaussichten und der Akzentuierung auf Künstliche Intelligenz seitens des „Zuckerberg-Konzerns“ eröffnet sich bei einer derzeit normalen Bewertung enormes Kurspotenzial für die mittlere bis lange Frist. Wir gehen von stark steigenden Notierungen für die kommenden Jahre aus und stellen Ihnen darum nachfolgend ein entsprechendes Produkt vor, mit dem Sie an einer positiven Geschäfts- und Aktienentwicklung partizipieren können.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 453,251 Zählern. Bei einem aktuellen Kurs von 688 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet HD2822.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 730-800 US-Dollar

Unterstützungen: 480-520 US-Dollar

Basiswert Meta Platforms Inc. WKN HD2822 ISIN DE000HD28221 Basispreis 453,251 USD K.O.-Schwelle 453,251 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.