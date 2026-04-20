Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben vor Japans Küste

Tokio, 20. ⁠Apr (Reuters) - Rund 15 Jahre nach der Reaktor-Katastrophe von Fukushima hat ein schweres Erdbeben vor der Nordostküste Japans Tsunami-Warnungen für mehrere Regionen des Landes ausgelöst. Die Stärke der Erdstöße wurde von der japanischen Meteorologiebehörde (JMA) am Montag vorläufig mit ‌7,4 angegeben und später hochgestuft: zunächst auf 7,5, dann auf 7,7. Berichte über Opfer oder größere Schäden gab es laut der Regierung in Tokio ⁠zunächst nicht. ⁠Die JMA hatte in einer ersten Reaktion vor Tsunami-Wellen von bis zu drei Metern Höhe gewarnt. Einige Stunden später schien es, als sei die Küste glimpflich davongekommen. Am 11. März 2011 hatten ein noch stärkeres Beben und ein großer Tsunami die Atomkatastrophe von Fukushima ausgelöst.

Damals waren ‌unter anderem auch die Hafenstädte Otsuchi und Kamaishi ‌schwer getroffen worden. Die Orte erließen am Montag Evakuierungsanordnungen für Tausende Einwohner, wie der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete. Laut NHK wurden die meisten Tsunami-Warnungen im Land ⁠schon bald zu Handlungsempfehlungen heruntergestuft.

Zwei Stunden nach dem Beben, das sich kurz ‌vor 17.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) ⁠ereignet hatte, waren Tsunami-Wellen von maximal 80 Zentimetern registriert worden. Die JMA warnte aber in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, dass es in den kommenden Tagen noch zu schweren Nachbeben kommen könne.

In ‌Japan bebt die Erde häufig. Rund ⁠20 Prozent der schweren Erdbeben weltweit, ⁠die eine Stärke von mehr als sechs erreichen, ereignen sich in Japan. Am Montag lag das Epizentrum im Pazifik in rund zehn Kilometern Tiefe.

Tsunami-Warnungen galt für mehrere Präfekturen, darunter Iwate, Aomori und Hokkaido. In den betroffenen Regionen laufen derzeit keine Atomkraftwerke. Die Betreiber Hokkaido Electric Power und Tohoku Electric gaben aber auch für ihre stillgelegten Kernkraftwerke Entwarnung: Es seien keine ungewöhnlichen Vorkommnisse an den Anlagen festgestellt worden.

(Reuters-Büro Tokio, ⁠geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)